U21 Việt Nam làm nên lịch sử khi góp mặt ở vòng knock-out giải bóng chuyền U21 thế giới ngay trong lần đầu tiên giành quyền tham dự. Thành tích của thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh là rất ấn tượng khi xuất sắc giành ngôi nhì bảng A với 4 trận thắng và chỉ 1 trận thua, trước Argentina.

Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam bước vào trận đấu vòng 16 đội giải U21 thế giới 2025, gặp U21 Thổ Nhĩ Kỳ lúc 10h ngày 13/8 tại Indonesia.

ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam làm nên lịch sử với vé vòng 1/8 giải thế giới - Ảnh: Volleyball World

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Trọng Linh, các cô gái trẻ như Đặng Thị Hồng, Lại Khánh Huyền và Nguyễn Phương Quỳnh đã thể hiện phong độ ổn định, kết hợp lối chơi tốc độ, linh hoạt cùng tinh thần chiến đấu bền bỉ.

Tuy nhiên, đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đội bóng mạnh của châu Âu, sở hữu dàn VĐV có thể hình vượt trội, kỹ thuật toàn diện và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn.

U21 Thổ Nhĩ Kỳ là thử thách lớn đối với U21 Việt Nam - Ảnh: VW

U21 Thổ Nhĩ Kỳ xếp thứ 3 bảng C, sau khi đánh bại Algeria 3-0, thua Ba Lan (nhất bảng) 0-3, thắng Ai Cập 3-0, thua CH Séc 2-3 và thắng Italia (nhì bảng) với tỷ số 3-2.

Trận đấu hứa hẹn sẽ là thử thách lớn, nhưng với tinh thần không sợ hãi và sự tự tin đang có, U21 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ, viết tiếp câu chuyện cổ tích tại giải năm nay.

Xếp hạng bảng A hiện tại

Kết quả bảng A

Video U21 Việt Nam ăn mừng vé vào vòng 16 đội (nguồn: BCVN)