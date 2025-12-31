Theo kết quả vừa được BTC cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc 2025 công bố, xạ thủ Trịnh Thu Vinh là người giành chiến thắng với 1.272 điểm, đứng ở vị trí tiếp theo là Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 751 điểm), Nguyễn Đình Bắc (bóng đá, 693 điểm), Nguyễn Thị Hương (canoeing, 551 điểm), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 539 điểm).

Việc Trịnh Thu Vinh giành danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025 là rất xứng đáng, khi xạ thủ đoàn Công an Nhân dân có một năm thi đấu cực thành công.

Trịnh Thu Vinh có năm thi đấu rất thành công. Ảnh: S.N

Tại SEA Games 33, xạ thủ sinh năm 2000 để lại những màn thi đấu đầy cảm xúc, khiến người xem trải qua cảm giác căng thẳng tới nghẹt thở rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

Ngay ở ngày thi đấu đầu tiên, nhận nhiệm vụ "lĩnh ấn tiên phong" cho tuyển bắn súng Việt Nam, Thu Vinh giành HCV 10m súng ngắn hơi đồng đội (cùng Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng) và HCV 10m súng ngắn hơi cá nhân.

Những ngày thi đấu tiếp theo, xạ thủ đoàn ngành công an giành thêm 2 HCV ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, 25m súng ngắn đồng đội nữ, đoạt một HCB 10m súng ngắn hơi đôi nam nữ cùng Phạm Quang Huy, để khép lại SEA Games với tổng 4 HCV, 1 HCB.

Đặc biệt, trong 4 HCV này, Thu Vinh phá tới 3 kỷ lục (nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân, đồng đội nữ và 25m súng ngắn cá nhân nữ) - điều mà chưa có xạ thủ Việt Nam nào làm được trong lịch sử các kỳ SEA Games.

Ở đấu trường châu lục, Thu Vinh giành 1 HCV nội dung 10m súng ngắn hỗn hợp nam, nữ tại Cúp châu Á 2025; 1 HCĐ giải vô địch châu Á 2025. Với những thành tích đạt được, Thu Vinh được vào ngành công an trước khi giành danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc, khép lại một năm với nhiều dấu ấn.

HLV Kim Sang Sik chiến thắng ở cuộc bầu chọn HLV tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: S.N

Trong khi đó, ở cuộc bầu chọn HLV tiêu biểu, HLV Kim Sang Sik chiến thắng với số điểm 532, vượt qua các đối thủ Trần Quốc Cường (bắn súng, 283), Nguyễn Hoàng Vũ (bơi, 224)...

Đội U22 Việt Nam giành giải Đội thể thao tiêu biểu của năm với số điểm vượt trội (1.660), vượt qua các đội tiếp sức nữ 4x400 (điền kinh, 635), đội tuyển cầu mây 4 nữ (560)...

VĐV Vi Thị Hằng (bơi) giành danh hiệu VĐV Người khuyết tật tiêu biểu, trong khi HLV Nguyễn Đăng Viễn (bơi) được bầu chọn là HLV Người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc 2025.