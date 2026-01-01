Giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2026 (VIHM powered by Herbalife) diễn ra vào sáng 1/1/2026 với sự tham dự của gần 7.000 VĐV ở các cự ly 21km, 10km và 5km. Trong đó có nhiều VĐV chuyên nghiệp, tuyển thủ quốc gia ở hệ nâng cao.

Không có bất ngờ nào xảy ra ở nội dung 21km nữ hệ nâng cao khi Nguyễn Thị Oanh về nhất với thành tích 1 giờ 16 phút 38 giây. Đây là lần thứ 4 liên tiếp chân chạy quê Bắc Ninh vô địch giải chạy chào đón năm mới ở Hà Nội.

Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ tại giải.

Tại SEA Games 33, Nguyễn Thị Oanh xuất sắc giành 3 HCV và phá 1 kỷ lục ở các nội dung sở trường là 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Với danh hiệu vừa giành được, VĐV sinh năm 1995 đầy tự tin bước vào những thử thách lớn trong năm 2026.

Ở nội dung 21km nam hệ nâng cao, một tuyển thủ khác là Hoàng Nguyên Thanh về nhất với thành tích 1 giờ 7 phút 43 giây (kỷ lục là 1 giờ 6 phút 39 giây). Xếp sau anh là tuyển thủ quốc gia Nguyễn Trung Cường với thành tích 1 giờ 11 phút 6 giây. Trung Cường thắng VĐV người Kenya Edwin Kiptoo ở những mét cuối chỉ trong vài tích tắc.

Ở cự ly 10km, tuyển thủ Đoàn Thu Hằng về nhất với thời gian 37 phút 15 giây nội dung nữ, Tòng Văn Hoàn về nhất nội dung nam sau 32 phút 59 giây. Ở cự ly 5km nam - nữ, 2 tuyển thủ Lương Đức Phước và Bùi Thị Thu Hà về nhất với thời gian 15 phút 19 giây và 17 phút 42 giây.