Sáng 31/12, tại Hà Nội, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban nhân dân TP Hà Nội tổ chức họp báo công bố giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2026 (VIHM powered by Herbalife).

Giải diễn ra vào rạng sáng 1/1/2026 với sự tham dự của gần 7.000 VĐV ở các cự ly 21km, 10km và 5km. Trong đó có nhiều VĐV chuyên nghiệp, tuyển thủ quốc gia ở hệ nâng cao.

Nguyễn Thị Oanh tranh tài tại giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2026. Ảnh: S.N

Đáng chú ý là Nguyễn Thị Oanh - VĐV giành 3 HCV và phá 1 kỷ lục SEA Games 33 ở các nội dung 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Ngoài ra còn có các tuyển thủ Nguyễn Trung Cường, Lê Tiến Long, Lương Đức Phước, Đoàn Thu Hằng, Bùi Thu Hà... cũng tranh tài tại giải chạy năm nay.

Tổng giá trị giải thưởng của giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2026 gần 600 triệu đồng. Trong đó ở hệ nâng cao, VĐV về nhất sẽ giành 10 triệu đồng tiền thưởng. Nếu phá kỷ lục quốc gia, VĐV sẽ nhận 50 triệu đồng tiền thưởng.