Triều Tiên vừa đưa ra thế giới tên lửa Hwasong-20, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nhiên liệu rắn thế hệ mới được gọi là “vũ khí hạt nhân chiến lược mạnh nhất”, trong khi LGM-30G Minuteman III vẫn là trụ cột ICBM của Mỹ suốt hơn 50 năm. Một bên là sản phẩm công nghệ mới mẻ chưa từng bay thử, bên kia là hệ thống đã được kiểm chứng qua hàng nghìn lần phóng và hiện đại hóa liên tục. Cuộc so sánh công nghệ, thông số kỹ thuật và sức mạnh thực tế giữa hai tên lửa này hé lộ khoảng cách đáng kể về độ chín muồi, độ chính xác và khả năng sống sót.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Hwasong-20 của Triều Tiên. Nguồn ảnh: Yonhap/militarnyi.com

Cả Hwasong-20 Triều Tiên và Minuteman III Mỹ đều là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ba tầng sử dụng nhiên liệu rắn hoàn toàn, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị phóng và tăng tính cơ động so với thế hệ nhiên liệu lỏng cũ.

Tuy nhiên, Triều Tiên đã áp dụng vật liệu composite carbon fiber tiên tiến cho động cơ của tên lửa Hwasong-20, đạt lực đẩy tối đa 1.960-1.971 kN, cao hơn khoảng 40% so với động cơ của tên lửa Hwasong-18 trước đó. Động cơ này đã trải qua hàng chục lần thử tĩnh trên mặt đất từ năm 2023 đến 2025.

Ngược lại, tên lửa Minuteman III Mỹ sử dụng động cơ rắn đã được tinh chỉnh qua nhiều thập kỷ (giai đoạn 1 khoảng 900 kN), với tổng trọng lượng tên lửa đạt 36.030kg và đường kính thân 1,67m, nhỏ gọn hơn đáng kể so với thân tên lửa lớn hơn của tên lửa Hwasong-20.

Về tầm bắn và khả năng mang tải, tên lửa Hwasong-20 được ước tính đạt 15.000km, đủ bao phủ toàn bộ các căn cứ quân sự của Mỹ, nhờ thân tên lửa rộng lớn hơn và động cơ mạnh mẽ.

Tên lửa Minuteman III khai hỏa. Ảnh: sputniknews

Tên lửa Minuteman III có tầm bắn khoảng 13.000km, vẫn đủ để tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên Trái Đất nhưng hơi kém hơn một chút.

Dung lượng tải trọng của tên lửa Hwasong-20 được dự báo vượt 2 tấn, trong khi tên lửa Minuteman III mang khoảng 1.000-1.200kg tải trọng.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở thiết kế đầu đạn: tên lửa Hwasong-20 có mũi tù đặc trưng, cho thấy tiềm năng lắp đặt nhiều đầu đạn tái nhập khí quyển độc lập (MIRV) từ 6 đến 8 quả, giúp một tên lửa tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc và làm khó hệ thống phòng thủ đối phương.

Tên lửa Minuteman III hiện chỉ mang tối đa 3 đầu đạn MIRV (W87 300 kt hoặc W78 335 kt), dù trước đây từng được thử nghiệm với cấu hình nhiều hơn.

Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III, đồng thời khẳng định đây là hoạt động theo kế hoạch định kỳ và hoàn toàn không liên quan đến các sự kiện đang diễn ra ở Trung Đông hiện nay. Ảnh: Topwar

Công nghệ dẫn đường và độ chính xác là lĩnh vực Mỹ vượt trội rõ rệt. Tên lửa Minuteman III sử dụng hệ thống inertial NS-50 đã nâng cấp nhiều lần, đạt độ lệch vòng tròn xác suất (CEP) chỉ khoảng 120-200 mét, mức đủ để tiêu diệt mục tiêu cứng hóa như silo tên lửa đối phương.

Tên lửa Hwasong-20 vẫn dựa vào dẫn đường inertial cơ bản của Triều Tiên, chưa có dữ liệu chính thức về CEP vì chưa thực hiện bất kỳ chuyến bay thử nghiệm nào đến nay (tính đến tháng 3/2026).

Khả năng tái nhập khí quyển chịu nhiệt và hệ thống phân biệt thật-giả (decoys) của Minuteman III cũng đã được kiểm chứng qua hàng trăm lần thử nghiệm thực tế, trong khi Hwasong-20 vẫn đang ở giai đoạn phát triển lý thuyết.

Về phương thức triển khai, Hwasong-20 được vận chuyển trên xe phóng di động 11 trục (TEL), mang lại lợi thế ẩn náu, di chuyển nhanh và sẵn sàng phóng trong vài phút, khó bị phát hiện trước.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20 của Triều Tiên. Nguồn ảnh: Yonhap/militarnyi.com

Minuteman III lại được đặt cố định trong các silo ngầm được bảo vệ cực mạnh tại ba căn cứ Mỹ, với khoảng 400 quả đang hoạt động.

Sự cố định này giúp Mỹ kiểm soát chặt chẽ và bảo vệ tốt trước tấn công bất ngờ, nhưng cũng khiến chúng dễ bị nhắm mục tiêu hơn trong kịch bản chiến tranh toàn diện.

Tổng thể sức mạnh hạt nhân, Minuteman III vượt trội nhờ độ tin cậy đã được chứng minh qua hơn nửa thế kỷ hoạt động liên tục, khả năng xuyên thủng phòng thủ cao và độ chính xác chiến lược. Mỗi đầu đạn của nó mang sức công phá 300-475 kiloton, đủ để gây thiệt hại lớn.

Hwasong-20 hứa hẹn sức mạnh lớn hơn nhờ tầm bắn xa và số lượng đầu đạn MIRV tiềm năng, nhưng vẫn tồn tại nhiều dấu hỏi lớn về độ tin cậy thực chiến, khả năng tái nhập khí quyển và hệ thống dẫn đường, những yếu tố chỉ có thể xác nhận qua các chuyến bay thử nghiệm đầy đủ.

Hiện tại, tên lửa Hwasong-20 Triều Tiên chủ yếu là biểu tượng răn đe, trong khi tên lửa Minuteman III Mỹ là vũ khí thực chiến sẵn sàng.