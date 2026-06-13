“Neymar đã nỗ lực hết sức để hồi phục nhanh nhất có thể. Chúng tôi hi vọng anh ấy sẽ bình phục và trở lại tập luyện vào tuần tới”, nhà cầm quân người Italia cho biết trước trận mở màn chiến dịch World Cup 2026 của Brazil.

Như vậy, Neymar chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận Brazil vs Maroc lúc 5h ngày 14/6.

Chân sút 34 tuổi được HLV Ancelotti triệu tập lên tuyển Brazil tham dự World Cup 2026, bất chấp anh liên tục dính chấn thương trong thời gian gần đây.

Neymar không chơi cho tuyển Brazil kể từ 2023, việc anh có mặt ở World Cup 2026 cũng đã là 'phép màu'. Ảnh: Sporty TV

Và mặc dù Neymar không ra sân chơi cho Brazil kể từ 2023, nhưng vị chiến lược gia bậc thầy vẫn quyết định tin tưởng anh.

Neymar đã chia sẻ khoảnh khắc vui sướng đến bật khóc, khi biết mình có tên trong danh sách 26 cầu thủ Brazil có mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, ngay khi vừa được chọn, cựu tiền đạo Barca và PSG lại tiếp tục gặp phải một chấn thương khác. Điều đó khiến ngày trở lại chơi cho Brazil của anh ngày càng kéo dài hơn. Dẫu vậy, HLV Ancelotti vẫn quyết không gọi người thay thế.

Nhiều người cho rằng, đó là một ‘đặc ân’ mà thuyền trưởng tuyển Brazil dành cho Neymar, bởi không mấy ai tin anh đủ khỏe mạnh để chơi ở đẳng cấp cao tại một giải đấu như World Cup.

Neymar là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại cho Brazil, với 79 bàn sau 128 trận đấu, vượt 'Vua bóng đá' Pele (77 bàn).