5h ngày 14/6, sân MetLife:

Tháng 5/2025 đánh dấu cột mốc lịch sử khi Liên đoàn Bóng đá Brazil bổ nhiệm Carlo Ancelotti làm HLV nước ngoài đầu tiên dẫn dắt Selecao. Ở tuổi 67, chiến lược gia Italia bước vào thử thách mới, sau hơn ba thập kỷ gặt hái vô số danh hiệu cấp CLB.

Brazil là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup với 5 lần đăng quang. Thế nhưng, dịp gần nhất họ nâng cao cúp vàng đã cách đây 24 năm, tại World Cup 2002.

Carlo Ancelotti đang thay đổi Brazil theo hướng tích cực - Ảnh: CBF

Hành trình giành vé dự World Cup 2026 cũng không hề dễ dàng. Qua 18 trận vòng loại, đoàn quân Selecao thắng 8, hòa 4 và thua 6 trận, chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 khu vực Nam Mỹ.

Brazil từng gây thất vọng khi thua Bolivia 0-1 lượt cuối vòng loại. Kể từ tháng 10 năm ngoái, họ cũng nhận thất bại trước Nhật Bản và Pháp trong các trận giao hữu.

Tuy nhiên, dưới triều đại Ancelotti, đội bóng áo vàng xanh đã lấy lại sự tự tin nhờ ba chiến thắng liên tiếp trước Croatia, Panama và Ai Cập, ghi 11 bàn và để lọt lưới 4 lần.

Brazil bước vào trận mở màn gặp Morocco với hành trang thắng 7/8 lần đối đầu các đại diện châu Phi tại World Cup. Ngoại lệ duy nhất là trận thua 0-1 Cameroon ở vòng bảng World Cup 2022.

Bên kia chiến tuyến, Morocco mang theo kỳ vọng lớn sau chiến tích vào bán kết trên đất Qatar cách đây 4 năm. "Những chú sư tử Atlas" được đánh giá có khả năng gây bất ngờ nhờ dàn cầu thủ chất lượng.

Morocco đang vươn mình trở thành thế lực mới của bóng đá thế giới. Từ đầu năm 2023, họ thắng 33, hòa 10 và chỉ thua 2 trong tổng số 45 trận, qua đó vươn lên vị trí thứ 7 BXH FIFA, xếp trên cả Hà Lan, Bỉ và Đức.

Cặp đấu hứa hẹn hấp dẫn nhất từ đầu World Cup 2026 - Ảnh: SunSport

Dấu ấn lớn thuộc về HLV Walid Regragui, người giúp Morocco thống trị vòng loại World Cup khu vực châu Phi, với thành tích toàn thắng 8 trận.

Tuy nhiên, Regragui bất ngờ từ chức đầu tháng 3 vừa qua. Người kế nhiệm Mohamed Ouahbi dẫn dắt ĐTQG giành 3 chiến thắng và 2 hòa sau 5 trận giao hữu đầu tiên.

Một chiến thắng trước Brazil sẽ là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng của Morocco, đồng thời mở toang cánh cửa đi tiếp ở bảng C.

Tuy nhiên, Selecao vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Có Carlo Ancelotti trên băng ghế chỉ đạo, Brazil kỳ vọng sẽ phát huy sức mạnh hàng công với vũ điệu samba mê đắm, khai thác hàng thủ còn non kinh nghiệm của Morocco.

Dự đoán: Brazil thắng 2-1

Đội hình dự kiến

Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Sandro; Casemiro, Guimaraes; Raphinha, Paqueta, Vinicius; Cunha.

Morocco: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Amrabat, El Aynaoui, Ounahi; Diaz, Saibari, El Khannouss.