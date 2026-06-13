Tuyển Mỹ do HLV Pochettino dẫn dẵn, thổi bùng không khí World Cup 2026 rộn ràng trên các khán đài, với chiến thắng đậm 4-1 trước Paraguay, sáng nay (13/6).

Làm chủ thế trận, chơi áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc, Mỹ sớm dẫn bàn ở ngay phút thứ 7, bởi bàn đá phản của Damian Bobadilla. Đến phút 31, tỷ số đã là 2-0 và Balogun hoàn tất cú đúp những phút bù giờ cuối hiệp 1.

Pulisic có 3 kiến tạo, kể từ lần đầu dự World Cup cách đây 4 năm, con số ngang Messi và Harry Kane tính cùng thời điểm đến nay. Ảnh: The Athletic

Mỹ 3-0 Paraguay chỉ sau 45 phút đầu tiên, là tỷ số gây ngạc nhiên cho nhiều người, dù thầy trò Pochettino được đánh giá cao hơn.

Sau giờ nghỉ giải lao, Paraguay có bàn rút ngắn ở phút 73, trước khi Reyna ấn định chiến thắng 4-1 cho tuyển Mỹ ở phút 90+8.

Trong ngày cùng đội nhà ra quân thắng to trên cả mong đợi, Christian Pulisic đang khoác áo AC Milan, cũng ghi dấu thành tích của riêng mình. Ngoài pha phối hợp đẹp cùng các đồng đội khiến Paraguay phản lưới, chính anh đã kiến tạo cho Balogun nâng tỷ số lên 2-0.

Đó là pha kiến tạo thứ 3 của Pulisic tại World Cup, tính từ giải ở Qatar 4 năm trước. Con số ấy đưa Pulisic có số pha kiến tạo ngang Messi và Harry Kane.

Tờ The Athletic đã đăng hình ảnh Pulisic lên trang instagram, kèm nội dung: “Đội trưởng Mỹ đã có mặt. Tính từ lần đầu góp mặt ở giải đấu vào 2022, Christian Pulisic đã có số pha kiến tạo ngang Messi và Harry Kane – 3 lần. Không cầu thủ nào đạt nhiều hơn”.

Ở trận ra quân, HLV Pochettino đã phải rút Pulisic ra ngay đầu hiệp 2, gây lo lắng cho người hâm mộ về việc anh bị chấn thương sau khi bị đá vào bắp chân.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, đó chỉ là biện pháp phòng ngừa của ông thầy người Argentina, không có gì đáng ngại với tình hình của ngôi sao 27 tuổi.

(Nguồn VTV)