“Hoàng tử bóng đá Brazil” Neymar vừa bất ngờ thừa nhận anh có thể giải nghệ vào cuối năm nay vì thể trạng không cho phép.

Sau nhiều năm chinh chiến ở bóng đá châu Âu, cùng giai đoạn ngắn sang Saudi Arabia, Neymar trở về khoác áo CLB thời niên thiếu Santos từ tháng 1/2025.

Neymar cân nhắc giải nghệ sớm. Ảnh: Santos FC

Sự trở lại của anh lập tức tạo hiệu ứng lớn, cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Trong giai đoạn quyết định của mùa giải vừa qua, Neymar ghi 5 bàn ở 5 trận cuối, góp công quan trọng giúp Santos trụ lại giải VĐQG Brazil.

Dẫu vậy, những màn trình diễn ấn tượng ấy chưa thể xóa đi nỗi ám ảnh chấn thương đã đeo bám anh suốt vài mùa giải gần đây.

Chia sẻ trên kênh trực tuyến Caze của Brazil, Neymar thẳng thắn: “Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra từ bây giờ. Tôi không biết về năm tới. Có thể đến tháng 12 tôi sẽ muốn giải nghệ. Tôi đang sống từng năm một”.

Neymar nhấn mạnh 2026 là năm đặc biệt quan trọng với sự nghiệp ngắn ngủi còn lại của anh.

“Năm nay là một năm rất quan trọng, không chỉ với Santos mà còn với Brazil, vì đây là năm diễn ra World Cup, và cũng rất quan trọng với riêng tôi”.

Neymar hiện là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Brazil với 79 bàn thắng. Tuy nhiên, anh chưa thi đấu cho Selecao kể từ tháng 10/2023 do chấn thương đầu gối và mới trải qua ca phẫu thuật.

Khả năng dự World Cup vẫn còn bỏ ngỏ, nhất là khi HLV Carlo Ancelotti nhiều lần khẳng định chỉ triệu tập những cầu thủ đạt thể trạng và phong độ tốt nhất.