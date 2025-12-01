Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh chuyến thăm của Quốc vương có ý nghĩa quan trọng, tạo xung lực mới, thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah chia sẻ về các định hướng phát triển của Brunei, trong đó tập trung phát triển các lĩnh vực AI, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Quốc vương khẳng định coi trọng và mong muốn đưa quan hệ Đối tác toàn diện hai nước ngày càng phát triển.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp và vững chắc của quan hệ hai nước, đặc biệt sau khi nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện năm 2019.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah

Về định hướng, Chủ tịch nước và Quốc vương khẳng định, hợp tác kinh tế còn nhiều tiềm năng và dư địa; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương tăng gấp đôi trong thời gian sớm nhất, thông qua xúc tiến thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối doanh nghiệp, trao đổi thông tin về chính sách, thị trường...

Việt Nam khuyến khích nhà đầu tư Brunei tham gia xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, cơ sở hạ tầng, năng lượng, du lịch và dịch vụ tại Việt Nam. Brunei nhất trí chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về lĩnh vực Halal, xem xét công nhận lẫn nhau đối với chứng chỉ Halal, phát triển dự án sản xuất thực phẩm và sản phẩm Halal tại Việt Nam.

Brunei tiếp tục tạo thuận lợi cho các công ty của Việt Nam trong cung ứng dịch vụ dầu khí và tham gia các hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại vùng biển Brunei; khuyến khích các tập đoàn của Brunei đầu tư thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam.

Hai lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của hợp tác quốc phòng, an ninh trong bối cảnh khu vực còn nhiều thách thức, nhất trí chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác phòng chống tội phạm như buôn lậu ma túy, mua bán người, đưa người di cư trái phép, khủng bố, tội phạm mạng và rửa tiền.

Hai bên ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm và ký kết 3 văn kiện hợp tác trong lĩnh vực: hợp tác biển, thủy sản và hợp tác phòng chống IUU

Hai bên cũng cho rằng hợp tác biển là lĩnh vực quan trọng cần thúc đẩy; hoan nghênh việc ký kết Bản ghi nhớ về Hợp tác trong lĩnh vực thủy sản và Bản ghi nhớ về Hợp tác sử dụng đường dây nóng để trao đổi thông tin về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận, đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm và thông tin, cũng như giải quyết các thách thức an ninh trên biển nhằm đảm bảo an ninh và an toàn trên biển.

Hai lãnh đạo cũng nhất trí mở rộng hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân nhằm góp phần tăng cường gắn kết và hiểu biết lẫn nhau, góp phần thúc đẩy toàn diện quan hệ hai nước.

Hai bên đánh giá cao việc hai nước phối hợp tích cực và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN; nhất trí củng cố đoàn kết và thống nhất trong ASEAN, cùng các nước ASEAN góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển khu vực.

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah khẳng định ủng hộ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch luân phiên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong năm 2026 và đăng cai thành công Năm APEC 2027.

Hội kiến Quốc vương Brunei, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện với Brunei, mong quan hệ hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới ngày càng thực chất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Brunei

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah khẳng định Brunei coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam.

Hợp tác kinh tế phát triển vượt bậc với kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 671,4 triệu USD, tăng 165% so với năm trước, vượt mục tiêu năm 2025. Hợp tác an ninh, quốc phòng, nông nghiệp, thủy sản, dầu khí, Halal, du lịch, giáo dục rất hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như dầu khí, hóa chất, chế biến thực phẩm Halal, du lịch và giao lưu nhân dân.

Việt Nam luôn coi trọng và đã có nhiều biện pháp mạnh mẽ trong phòng chống IUU, mong muốn Brunei tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ Việt Nam phát triển kinh tế biển bền vững.

Nhất trí với các đề xuất tăng cường quan hệ của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Quốc vương Brunei đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác năng lượng, khai thác thủy hải sản, Halal và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng cho biết chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đánh giá kết quả triển khai quan hệ Đối tác toàn diện, đồng thời đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới

Trao đổi vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ tại diễn đàn quốc tế như ASEAN, Liên Hợp Quốc, nhất là giữ vững lập trường chung của ASEAN trong vấn đề khu vực như Myanmar, Biển Đông, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hội kiến Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm hai nước đang nỗ lực triển khai hiệu quả chương trình hành động giai đoạn 2023-2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng chào đón Quốc vương Brunei

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei ngày càng thực chất, hiệu quả.​

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah cho biết việc cơ quan lập pháp hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp đã góp phần đưa quan hệ hợp tác nghị viện ngày càng trở nên sâu sắc và thiết thực. Quốc vương đề nghị, cơ quan lập pháp hai nước tăng cường hợp tác song phương cũng như phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Quốc vương Brunei cùng đại biểu hai nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng lập pháp Brunei, đặc biệt trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và hợp tác nghị viện.