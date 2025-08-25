MU chưa thể có được nụ cười chiến thắng sau 2 trận đầu ở Premier League 2025/26. Thua Arsenal ngày mở màn, tưởng thầy trò Ruben Amorim sẽ có được 3 điểm trên sân Fulham.

Tuy nhiên, Quỷ đó có một ngày thi đấu thất vọng khác. Họ vẫn chưa có cầu thủ nào ghi bàn, với kết quả MU 1-1 Fulham đều cho bên phía đối thủ lập công.

Bruno Fernandes bực trọng tài vì va vào anh dẫn đến tâm lý nên đá hỏng quả 11m cho MU. Ảnh: ESPN UK

Đội trưởng Bruno Fernandes là người cảm thấy có lỗi với đội nhà nhất, bởi anh đã đá hỏng quả phạt đền MU được hưởng trong hiệp 1, sau đó chơi cẩu thả do ảnh hưởng tâm lý khiến đội buộc phải chia điểm. Cần nói thêm, đây là lần đầu tiên kể từ cuối năm 2023, anh mới thực hiện không thành công quả 11m cho Quỷ đỏ.

Tiền vệ số 8 lên tiếng sau trận, trong đó có tình huống trọng tài chính vô tình va vào lúc anh đang lùi lại để chuẩn bị đá phạt:

Tiền vệ số 8 và MU có ngày thi đấu không như ý. Ảnh: X Sporx

“Tôi rất buồn. Mỗi cầu thủ trước khi thực hiện quả 11m đều có thói quen và những chuẩn bị riêng. Trọng tài khi đó va vào tôi, lại không xin lỗi khiến lúc đó tôi thấy bực mình”.

Tuy nhiên, Bruno Fernandes cũng nói rõ, đó không phải là cái cớ để anh đổ lỗi cho việc đá hỏng quả 11m cho MU. Anh thắng thắn chỉ ra nguyên nhân tai hại: “Chuyện trọng tài không phải là cái cớ để tôi đổ lỗi đá hỏng phạt đền.

Thực sự thì tôi sút bóng rất tệ, đã để chân quá thấp so với bóng và đó là lý do vì sao bóng đi vọt xà”.

Pha hỏng ăn trên chấm 11m đã ảnh hưởng đến tâm lý Bruno Fernandes trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, đến chính Ruben Amorim cũng phải thừa nhận điều này.

“Tôi nghĩ Bruno cảm thấy việc đá hỏng quả 11m là chuyện lớn với MU, vì hiểu được mỗi khoảnh khắc trong bối cảnh này đều ảnh hưởng đáng kể đến đội. Có lẽ vì thế mà sau đó cậu ấy không vui, chơi không được tập trung…”.