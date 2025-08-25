Sau 2 trận mở màn Ngoại hạng Anh, MU thời Ruben Amorim mới chỉ có 1 điểm – thua 0-1 Arsenal ngày ra quân và tối qua (24/8) hòa 1-1 Fulham.

Đội trưởng Bruno Fernandes đá hỏng quả phạt đền trước Fulham, đây là lần đầu tiên hỏng ăn của anh cho MU, kể từ cuối năm 2023. Ảnh: ESPN UK

Thuyền trưởng người Bồ Đào Nha cảm thấy thất vọng vì Quỷ đỏ không giữ được chiến thắng tại Craven Cottage sau khi vươn lên dẫn trước 1-0 Fulham ở phút 58.

Đó là nỗ lực từ cú đánh đầu đổi hướng của trung vệ Leny Yoro nhưng thực tế MU vẫn chưa có ai ghi tên lên bảng điện tử sau 2 trận, bởi bàn thắng ấy được tính là pha phản lưới của Rodrigo Muniz bên phía chủ nhà.

Đến phút 73, cầu thủ vào sân thay người Emile Smith Rowe quân bình 1-1 cho Fulham và kết quả ấy được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi mãn cuộc.

Ruben Amorim đau đầu và thất vọng vì đội nhà. Ảnh: Opta

Đáng nói, đội trưởng Bruno Fernandes đã đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, khiến MU ở mùa giải mới chưa cho thấy sự khởi sắc nào.

Amorim chê trách các cầu thủ MU đã “quên cách chơi” sau khi nắm lợi thế dẫn bàn trước đối thủ.

“Một trận đấu khó khăn. Sau khi ghi bàn, MU đã quên mất việc duy trì lối chơi và cố gắng bảo toàn kết quả. Chúng tôi rất muốn thắng nhưng đã không làm được. Đội cần phải trưởng thành hơn rất nhiều với tư cách một tập thể. MU sẽ cải thiện trong những trận đấu tới”.

Trước sự chật vật của MU, hàng công mới trị giá 200 triệu bảng được bổ sung cho đội hình của Amorim, gồm Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo bị đặt dấu hỏi.

Nhà cầm quân 40 tuổi trấn an người hâm mộ Quỷ đỏ, tin rằng họ sẽ sớm mang về những bàn thắng cho đội nhà và lý giải việc không chọn Sesko đá chính ngay từ đầu.

“Những bàn thắng sẽ đến vì chúng tôi tạo ra những cơ hội và đó là điều quan trọng nhất.

Sesko cần chút thời gian. Không dễ để vào sân từ ghế dự bị khi trận đấu diễn ra rất nhanh. Cậu ấy đang học được Ngoại hạng Anh tốc độ hơn ở Bundesliga. Nhưng Sesko có kết nối tốt với các đồng đội”.