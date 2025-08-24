Đội trưởng Odegaard bị ngã sau một tình huống va chạm và có dấu hiệu bị trật khớp vai.

Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, anh gắng gượng thi đấu thêm ít phút trước khi rời sân nhường chỗ cho Nwaneri.

Cả Odegaard và Saka phải rời sân sớm vì chấn thương - Ảnh: SunSport

Bukayo Saka là người nhân đôi cách biệt cho Pháo thủ. Tiếc rằng, anh cũng không thể hoàn thành trọn vẹn trận đấu của riêng mình.

Đầu hiệp hai, Saka ngồi ra sân vì gặp vấn đề ở cơ. HLV Arteta chia sẻ, chấn thương của tiền đạo người Anh đáng lo hơn.

"Những chấn thương của Odegaard và Saka là điểm trừ hôm nay. Odegaard cảm thấy đau ở vai lúc tiếp đất. Cậu ấy sẽ được chụp chụp vào ngày mai.

Bukayo đang chạy với bóng thì gặp vấn đề về gân kheo. Đến mức cậu ấy không thể thi đấu thì có vẻ tình hình là nghiêm trọng.

Mùa giải mới trôi qua được 2 tuần và chúng tôi đã mất Havertz, Odegaard và Saka. Điều đó cho thấy bạn cần phải chuẩn bị tốt như thế nào cho giải đấu này."

Arsenal đang đứng trước viễn cảnh đến Anfield tuần tới mà thiếu vắng 3 trụ cột. Điều này khiến cho việc ký hợp đồng với Eberechi Eze hôm qua trở nên vô cùng quan trọng.