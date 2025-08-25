2h ngày 26/8, sân St James' Park:

Đã bao giờ một trận đấu Ngoại hạng lại bị lu mờ bởi một cầu thủ chắc chắn không được ra sân?

Cái tên Alexander Isak trở thành trung tâm trong câu chuyện chuyển nhượng rùm beng nhất mùa hè, khi Liverpool khao khát chiêu mộ tiền đạo người Thụy Điển với mức phí kỷ lục bóng đá Anh.

Isak đòi chuyển đến Liverpool hè này - Ảnh: T.T

Với việc Isak không muốn thi đấu cho "chích chòe" thời điểm hiện tại, bầu không khí ở St James' Park đêm nay hừng hực. Dàn sao Liverpool sẽ bước vào một hang ổ dữ dội hơn thường lệ.

Thiếu Isak, hàng công Newcastle thi đấu nhạt nhòa và thiếu hiệu quả khi họ làm khách trên sân Aston Villa ngày ra quân (hòa 0-0 dù chơi hơn người ở hiệp hai).

Tiếp nối chuỗi thành tích bết bát từ cuối mùa 2024/25, các cầu thủ Newcastle không biết ghi bàn trong 3 trận liên tiếp tại Premier League.

HLV Eddie Howe đang đau đầu tìm những phương án tấn công mới, trong bối cảnh họ thừa chân chạy cánh, nhưng lại thiếu một mũi nhọn đích thực.

Về phần Liverpool, chưa có Isak không phải là vấn đề quá lớn. Trận đầu tiên, hàng thủ yếu kém của họ bị phơi bày, để Semenyo hai lần xé lưới.

Liverpool có duyên trên sân đấu St James' Park - Ảnh: T.I.A

Tuy nhiên, nhà vô địch đã bù đắp điểm yếu dưới hậu tuyến bằng lối tấn công sắc bén. Chiesa vào sân volley cháy lưới Bournemouth, trước khi Salah lập công ấn định tỷ số 4-2.

Chiến thắng Bournemouth chấm dứt chuỗi 4 trận chỉ biết đến hòa và thua của Liverpool tại Premier League. Thế nhưng, Lữ đoàn đỏ chỉ giữ sạch lưới một lần trong 10 trận đấu chính thức gần nhất.

Điểm lạc quan với thầy trò Arne Slot là họ rất có duyên trên sân đấu St James Park. 8 chuyến làm khách gần nhất, Liverpool bất bại, thắng 5 và hòa 3 trận trước Newcastle.

Tỷ lệ châu Á: Liverpool chấp hòa (1/2: 0) - TX: 3 hòa

Dự đoán: Hòa 1-1

Thông tin lực lượng

Newcastle: Isak từ chối ra sân. Khả năng thi đấu của Joe Willock còn bỏ ngỏ.

Liverpool: Bradley và Frimpong vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes.

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.