Bộ mặt khác của Bruno

Nếu có một cầu thủ tại MU ít bị chỉ trích nhất, thì đó chính là Bruno Fernandes. Những năm qua, việc “Quỷ đỏ” còn trụ vững phần lớn nhờ vào màn trình diễn và những bàn thắng của thủ quân người Bồ Đào Nha.

Số 8 của MU nhiều lần phải đơn độc chống chọi trong “địa ngục”, đến mức không ít lần anh trút giận bằng cách cáu gắt với các trọng tài.

Bruno Fernandes thất vọng khi sút hỏng phạt đền. Ảnh: PA

Tuy vậy, tối Chủ nhật 24/8 lại không phải là ngày của anh. Bởi lẽ, nếu đoàn quân của Ruben Amorim không thể hạ Fulham để mang về 3 điểm trọn vẹn tại Craven Cottage, phần lớn lỗi thuộc về Bruno Fernandes.

Quả phạt đền hỏng ăn trong hiệp 1 cùng sự hờ hững trong phòng ngự của anh ở hiệp 2, khi Smith Rowe ghi bàn gỡ hòa 1-1, khiến MU phải trả giá.

Dù có trong tay hàng công trị giá tới 235 triệu euro với Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, thì người góp công lớn trong pha mở tỷ số lại là trung vệ Leny Yoro.

Tân binh Cunha để lại vài dấu ấn về kỹ thuật, đặc biệt là với cú dứt điểm chạm cột khi bóng lăn chưa lâu, nhưng MU hiện tại vẫn giống hệt phiên bản sa sút mùa trước. Hầu như không khác gì.

Bruno, đưa bóng lên trời

Matheus Cunha đến Old Trafford để tạo niềm vui và sức sáng tạo – như anh thể hiện ở Wolves thời gian trước – chứ không phải gánh toàn bộ trách nhiệm ghi bàn.

Những pha chạm bóng, nhả lại và phối hợp một chạm của anh cho thấy rõ phẩm chất với số 10 sau lưng.

Về kỹ thuật, cầu thủ người Brazil là một hiện tượng, nhưng khả năng dứt điểm của anh vẫn còn hạn chế khi được Ruben Amorim xếp đá cao nhất.

Cơ hội ngon ăn đầu tiên của MU đến từ Cunha. Cơ hội thứ hai cũng thế, chỉ khác là bóng tìm đến trúng cột dọc. Cả lần thứ ba nữa, khi anh khống chế tuyệt hảo nhưng vẫn bị Bernd Leno cản phá.

Bruno Fernandes biện minh bị cản trở đà chạy khi sút 11 mét. Ảnh: Imago

Thủ môn người Đức không phải là cái tên duy nhất ngăn cản bàn thắng. Bayindir – người có pha phát bóng dài để Cunha sút bị Leno cản – cũng cứu thua cho Quỷ đỏ ở hai tình huống dứt điểm của Joshua King và Iwobi.

Thế rồi đến lượt Bruno Fernandes. Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, sau một pha hỗn loạn trong vòng cấm với hàng loạt pha kéo áo từ cả hai phía, VAR vào cuộc.

Trọng tài Chris Kavanagh sau khi xem lại màn hình quyết định cho MU hưởng phạt đền, vì Bassey phạm lỗi với Mason Mount.

Đội trưởng số 8 cầm bóng bước lên, nhưng lại sút thẳng… lên trời. Bất chấp những lời phân bua rằng anh bị cản trở đà chạy bởi chính trọng tài, cú sút ấy của Bruno Fernandes là không thể bào chữa.

Không còn điệu nhảy chân sáo quen thuộc, cú sút thiên về sức mạnh của Bruno lần này sai về đặt chân trụ cũng như điểm chạm bóng chân phải.

Bruno, lơ lửng trên mây

Khi trận đấu đang bế tắc và giằng co, Sesko được tung vào sân để hợp thành tam giác tấn công với Cunha và Mbeumo.

Ruben Amorim rất rõ ràng: ghi bàn trong thời gian sớm nhất và hướng đến chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới ở Ngoại hạng Anh.

Nhưng người thay đổi cục diện lại là Leny Yoro. Chỉ trong vòng 5 phút, trung vệ trẻ người Pháp vừa có một pha cắt bóng xuất sắc ngăn chặn cơ hội mười mươi của Joshua King, vừa gián tiếp tạo ra bàn mở tỷ số.

Phút 58, cú đánh đầu của trung vệ người Pháp đưa bóng chạm lưng Rodrigo Muniz rồi đổi quỹ đạo bay vào lưới, mang về bàn thắng đầu tiên cho MU ở Premier League 2025/26. Cầu thủ chủ nhà bị tính phản lưới.

Yoro góp công vào bàn thắng đầu tiên trong mùa giải của MU. Ảnh: Alamy

Vấn đề là MU… luôn có vấn đề, hoặc có thể gọi có “kẻ thù trong nhà”. Không chỉ bỏ lỡ quả phạt đền, Bruno Fernandes còn mắc lỗi trực tiếp ở bàn thua.

Ngay lần chạm bóng đầu tiên, khi được tung vào sân thay Joshua King, Smith Rowe đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Fulham.

Cựu cầu thủ Arsenal băng vào dứt điểm gọn gàng từ đường chuyền của Iwobi, khi Matthijs de Ligt và Diogo Dalot đều chậm chạp. Nhưng người mà Smith Rowe cần cảm ơn là Bruno, vì bỏ quên nhiệm vụ theo kèm.

Kết quả, từ chỗ có cơ hội giành 3 điểm, MU trải qua trận hòa cay đắng. Thậm chí, cuối trận “Quỷ đỏ” hoàn toàn lép vế trước khả năng pressing của Fulham.

Sau 180 phút mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26, sự bất ổn trong quá khứ vẫn đang đeo bám MU.