Theo tờ Il Resto del Carlino, MU cử trinh sát theo dõi tiền đạo 21 tuổi, Santiago Castro của Bologna. Họ sẽ có mặt trên sân theo dõi ngôi sao người Argentina trong trận đội bóng Serie A tái đấu Aston Villa tại tứ kết lượt về Europa League đêm nay (2h ngày 17/4).

Castro được cho “đã sẵn sàng cho những sân khấu lớn nhất” và đang chuẩn bị rời Bologna để chuyển đến một CLB tên tuổi ở Ngoại hạng Anh vào hè này.

Ở giải năm nay, Castro đã ghi được 11 bàn cho Bologna, được Total Football Analysis mô tả là “người ghi những bàn thắng đẹp mắt”, với những cú sút xa lợi hại.

Sao trẻ 21 tuổi sở hữu sức mạnh, kỹ thuật và sự di chuyển khôn ngoan gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương. Sự đa năng của Castro và tinh thần chiến đấu cũng được MU đánh giá cao.

Không chỉ có kế hoạch bổ sung một tiền đạo mới để tạo sự cạnh tranh với Sesko, MU còn cử người theo dõi hậu vệ cao 1m90, Ousmane Diomande trong trận Sporting hòa 0-0 Arsenal tại Champions League.

Diomande đã làm tốt nhiệm vụ của mình, ‘phong tỏa’ tầm hoạt động của Viktor Gyokeres tại Emirates.

MU vốn để mắt đến trung vệ này từ lâu và được cho muốn đưa anh về Old Trafford vào hè này.

Ousmane Diomande có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 80 triệu euro với Sporting, nhưng đang được rao bán với giá thấp hơn – 50 triệu euro.