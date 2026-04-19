Inter Miami bước vào chuyến làm khách trên sân của Colorado Rapids trong bối cảnh nhiều biến động sau sự ra đi bất ngờ của HLV Javier Mascherano. Dù vậy, trước sức ép từ hơn 75.000 khán giả, đội bóng áo hồng vẫn nhập cuộc tự tin và sớm tạo lợi thế.

Phút 18, Lionel Messi mở tỷ số trên chấm phạt đền sau sai lầm của hàng thủ chủ nhà. Đến cuối hiệp một, Germán Berterame nhân đôi cách biệt bằng pha đánh đầu dũng mãnh, giúp Inter Miami nắm lợi thế lớn.

Messi có trân đấu chói sáng - Ảnh: IM

Tuy nhiên, hiệp hai chứng kiến màn lội ngược dòng suýt thành công của Colorado. Phút 58, Rafael Navarro solo ấn tượng rồi dứt điểm chính xác rút ngắn tỷ số. Chỉ 4 phút sau, Darren Yapi gỡ hòa 2-2 sau pha phối hợp sắc nét.

Trong thế trận bị dồn ép, Messi tiếp tục thể hiện đẳng cấp. Phút 79, siêu sao người Argentina đi bóng kỹ thuật trước khi cứa lòng hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-2. Đây cũng là bàn thắng thứ 905 trong sự nghiệp của anh.

Kịch tính chưa dừng lại khi Inter Miami phải chơi thiếu người ở cuối trận sau tấm thẻ đỏ của Yannick Bright. Dẫu vậy, đội khách vẫn đứng vững trước sức ép dồn dập để bảo toàn chiến thắng.

Kết quả này giúp Inter Miami vươn lên vị trí thứ hai miền Đông MLS, đồng thời chấm dứt chuỗi 8 trận bất bại trên sân nhà của Colorado Rapids.

Ghi bàn

Colorado: Navarro 58', Yapi 62'

Inter Miami: Messi 18' (pen) 79', Berterame 45+5'

Thẻ đỏ: Bright 87'

Đội hình xuất phát:

Colorado: Steffen, Thompson, Holding, Herrington, Travis, Atencio, Ojediran, Aaronson, Frederick, Minoungou, Rafael Navarro

Inter Miami: St.Clair, Lujan, Falcon, Micael, Mura, Silvetti, De Paul, Bright, Segovia, Messi, Berterame