Sáng 30/12, nhạc sĩ Vũ Quang Trung - Giám đốc âm nhạc chương trình Về đây bốn cánh chim trời có chia sẻ chính thức làm rõ nguyên nhân show bị hủy phút chót tối 28/12. Anh khẳng định BTC đã biết chương trình không thể thực hiện từ sớm với nhiều lý do nhưng vẫn tiếp tục bán vé, gây ảnh hưởng lớn đến khán giả.

Ca sĩ Hồng Nhung tập luyện cùng nhạc sĩ Vũ Quang Trung và nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn.

Ba nguyên nhân chính khiến show không thể diễn ra

Vũ Quang Trung chỉ ra 3 lý do cốt lõi khiến chương trình không thể tiếp tục.

Thứ nhất là vấn đề tác quyền. Các tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Văn Cao không được phép biểu diễn. Công ty tác quyền đã gửi email chính thức tới các ca sĩ, yêu cầu không sử dụng các tác phẩm này.

Thứ hai, vi phạm hợp đồng từ phía nhà sản xuất. Sau nhiều lần trao đổi nhưng không đạt được sự thống nhất, nhóm nhạc sĩ và ban nhạc đã quyết định không tiếp tục tham gia khi các cam kết trong hợp đồng không được thực hiện đúng tiến độ.

Thứ ba, thời gian tổ chức không còn đủ để đảm bảo chất lượng nghệ thuật. Với quy mô lớn, việc tiếp tục triển khai trong điều kiện thiếu hụt về tổ chức và tài chính sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chương trình.

Vũ Quang Trung nhấn mạnh: "Với những lý do trên, theo tôi ban tổ chức lẽ ra nên chủ động hoãn chương trình sớm hơn thay vì tiếp tục bán vé cho đến phút chót, gây ảnh hưởng lớn đến khán giả - những người đã tin tưởng và ủng hộ chương trình".

Quy mô lớn nhưng thời gian chuẩn bị quá gấp

Chương trình Về đây bốn cánh chim trời có quy mô rất lớn với hơn 30 tác phẩm của 4 nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Tiến; gần 10 ca sĩ và gần 100 thành viên gồm nhạc sĩ, ban nhạc, dàn dây, dàn kèn, tốp ca.

Vũ Quang Trung cho biết với quy mô này, một chương trình cần tối thiểu 3 tháng chuẩn bị nghiêm túc. Tuy nhiên, vì tình yêu và sự trân trọng dành cho các tác phẩm của 4 nhạc sĩ lớn, anh đã nhận lời tham gia bằng sự tin tưởng với nhà sản xuất và bắt đầu trao đổi từ tháng 11/2025, trong khi ngày diễn dự kiến là 28/12/2025.

Anh cùng nhóm nhạc sĩ hòa âm gồm Hồng Kiên, Đỗ Bảo, Lưu Hà An, Thanh Phương, Bùi Minh Đạo đã bắt tay vào công việc ngay cả khi chưa ký hợp đồng và chưa nhận bất kỳ khoản đặt cọc nào từ nhà sản xuất.

Hợp đồng với nhóm nhạc sĩ chính thức được ký ngày 9/12/2025, hợp đồng với ban nhạc được ký ngày 11/12/2025, các hợp đồng với dàn dây, dàn kèn, tốp ca được ký sau đó. Trong tất cả các hợp đồng đều ghi rõ trách nhiệm thanh toán theo tiến độ của nhà sản xuất và trách nhiệm hoàn thành công việc đúng hạn của bên thực hiện.

Nghệ sĩ tự bỏ tiền túi bay từ Mỹ về tập luyện

Vũ Quang Trung tiết lộ theo hợp đồng, ngày tập đầu tiên là 22/12/2025. Toàn bộ nhạc sĩ và ban nhạc đã hoàn tất hòa âm, sẵn sàng cho buổi tập đầu tiên đúng thời hạn. Tuy nhiên, khoản đặt cọc 50% của nhà sản xuất đã bị trễ hơn 10 ngày so với cam kết trong hợp đồng. Khoản thanh toán đợt 2 tiếp tục không được thực hiện đúng thời hạn dù đã được nhắc nhở nhiều lần.

Đáng chú ý, trong suốt quá trình này, nhiều ca sĩ và nghệ sĩ như Hồng Nhung, Trần Mạnh Tuấn, Thanh Thúy tự bỏ tiền túi mua vé máy bay, tự lo ăn ở, từ Mỹ, từ Sài Gòn về Hà Nội để tập luyện, ngay cả khi nhà sản xuất chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tài chính.

Vũ Quang Trung cho biết đến cuối ngày 27/12/2025, khi toàn bộ chương trình đã sẵn sàng về mặt nghệ thuật, anh nhiều lần thông báo rõ ràng với BTC rằng nếu nhà sản xuất không có khả năng thực hiện đúng những cam kết trong hợp đồng, họ sẽ không tiếp tục tham gia chương trình.

"Quyết định này không nhằm gây khó khăn cho bất kỳ ai mà để bảo vệ quyền lợi chính đáng của tập thể nghệ sĩ - nhạc sĩ", anh khẳng định.

Trách nhiệm với khán giả là ưu tiên hàng đầu

Nhạc sĩ Vũ Quang Trung nhấn mạnh với tư cách Giám đốc âm nhạc, trách nhiệm lớn nhất không chỉ là làm tốt phần âm nhạc mà còn là tôn trọng khán giả, những người đã bỏ tiền mua vé với niềm tin họ sẽ được thưởng thức một chương trình xứng đáng.

Vũ Quang Trung khẳng định quyết định này không dựa trên cảm tính cá nhân mà đại diện cho trách nhiệm và quyền lợi của một tập thể hơn 100 nghệ sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ, ban nhạc, kỹ thuật viên và ê-kíp sản xuất đã làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp.

"Cuối cùng, điều chúng tôi mong muốn không phải là tranh cãi với nhà sản xuất về con số 50% hay 100%, 1 triệu hay 100 triệu mà là trách nhiệm, uy tín và sự công bằng trong lao động nghệ thuật và trên hết là sự tôn trọng dành cho khán giả" - nhạc sĩ Vũ Quang Trung nói.

Các nghệ sĩ tập luyện cho chương trình "Về đây bốn cánh chim trời":

Minh Dũng

Ảnh, video: VQT