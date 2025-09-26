Trong tháng 10 tới, phân khúc xe gầm cao SUV/crossover cỡ C (C-SUV) vốn khá chật chội tiếp tục đón chào một "làn gió mới" là mẫu Jaecoo J7 AWD Individual. Đây là phiên bản 2 cầu thiên về địa hình của Jaecoo J7 - mẫu xe gầm cao cỡ C từng được Omoda & Jaecoo Việt Nam giới thiệu vào đầu năm 2025.

Jaecoo J7 AWD Individual là phiên bản có khung thép cường lực chiếm hơn 80% cấu trúc cùng nhiều tính năng chuyên off-road. Ảnh: OJV

Theo tìm hiểu, Jaecoo J7 AWD Individual có ngoại hình gần như y hệt các phiên bản J7 Flagship và J7 PHEV, tuy nhiên điểm khác biệt nằm ở hệ dẫn động bốn bánh (AWD) cùng 7 chế độ lái đa địa hình gồm: Normal, Eco, Sport và các chế độ chuyên biệt Snow, Sand, Mud, Offroad.

Một số thông số đáng chú ý của Jaecoo J7 AWD Individual là khoảng sáng gầm 186mm, góc tới 21°, góc thoát 29° và khả năng lội nước 600mm. Phiên bản này cũng được trang bị một số công nghệ hỗ trợ người lái như camera 540° giả lập gầm, HUD, hệ thống giám sát tài xế DMS và gói ADAS với 20 tính năng an toàn cùng 7 túi khí.

Khoang nội thất của Jaecoo J7 AWD Individual có thiết kế với vô lăng D-cut, cần số điện tử, màn hình HUD, cửa sổ trời toàn cảnh, âm thanh Sony, ghế chỉnh điện nhớ vị trí, sạc không dây, cốp điện rảnh tay, lọc bụi mịn 0.3 micron kết hợp ionizer... Ảnh: OJV

Về công nghệ, mẫu xe đến từ Trung Quốc Jaecoo J7 AWD Individual được trang bị chip Snapdragon 8155 – bộ xử lý thế hệ mới thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe cao cấp. Không chỉ vận hành hệ thống giải trí trên xe, con chip này còn tham gia tính toán và hỗ trợ điều khiển hệ thống AWD, giúp độ phản hồi của xe nhanh và chính xác hơn.

Xe sử dụng động cơ xăng 1.6L Turbo giống như bản Flagship, sản sinh công suất 183 mã lực, mô men xoắn 275Nm, đi cùng hộp số tự động 7 cấp.

Tiếp đến, dự kiến tháng 11, một mẫu xe thuộc phân khúc C-SUV thiên về off-road khác cũng sẽ ra mắt Việt Nam là Subaru Forester 2025. Hiện, mẫu xe Nhật Bản này đã xuất hiện tại thị trường Đông Nam Á vào tháng 7.

Tại Indonesia, Subaru Forester mới cũng sử dụng động cơ 2.5L mới, hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 182 mã lực và mô-men xoắn 247Nm. Kết hợp với hộp số vô cấp Lineartronic CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD.

Tuy nhiên, thay vì nhập khẩu từ Thái Lan như trước, Subaru Việt Nam sẽ nhập khẩu Forester 2025 từ Nhật Bản. Điều này có thể khiến giá xe tăng đáng kể so với hiện nay do đây là thị trường không được miễn thuế nhập khẩu như các quốc gia thuộc khối ASEAN.

Subaru Forester 2025 đã ra mắt thị trường Đông Nam Á và dự kiến về Việt Nam vào cuối năm 2025. Ảnh: Paultan

Hiện, thị trường xe gầm cao SUV/crossover cỡ C (C-SUV) tại Việt Nam đang trở nên sôi động với gần 20 mẫu C-SUV, trở thành xu hướng thay thế dần những mẫu sedan cỡ C-D truyền thống.

Theo báo cáo bán hàng của VAMA, 8 tháng năm 2025, Mazda CX-5 vẫn dẫn đầu phân khúc này với lượng bán ra với 9.995 chiếc, kế đến là Ford Territory (7.036 chiếc), Hyundai Tucson (4.958 chiếc), Honda CR-V (3.670 chiếc), KIA Sportage (1.364 chiếc)...

Mazda CX-5 vẫn là mẫu xe đắt khách nhất phân khúc SUV/crossover cỡ C tại Việt Nam. Ảnh: THACO

Trong đó, Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Honda CR-V... cũng có cấu hình dẫn động 2 cầu, 4 bánh toàn thời gian AWD nhưng chỉ xuất hiện ở phiên bản cao cấp nhất với giá cao và tệp khách hàng hạn chế.

Bạn có bình luận thế nào về các mẫu xe trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!