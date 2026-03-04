Tại triển lãm Mobile World Congress 2026 (MWC) đang diễn ra sôi động, Vivo đã bất ngờ “nhá hàng” mẫu flagship chưa chính thức ra mắt – Vivo X300 Ultra.

Dù chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật, màn trình diễn nhanh ngay trong ngày đầu tuần của sự kiện đã đủ khiến giới công nghệ phải chú ý, đặc biệt là những ai đam mê nhiếp ảnh và quay phim di động.

Vivo X300 Ultra cùng bộ công cụ hỗ trợ. Ảnh: Vivo

Tham vọng ngôi vương camera

Nếu các thế hệ trước của Vivo đã gây tiếng vang với hệ thống camera đồng phát triển cùng Zeiss, thì lần này, X300 Ultra còn đi xa hơn rất nhiều.

Thiết bị được trưng bày không chỉ đơn thuần là một chiếc điện thoại, mà xuất hiện trong bộ “đồ nghề” chẳng khác gì một máy quay chuyên nghiệp thu nhỏ.

Điểm gây ấn tượng mạnh nhất chính là ống kính tele mở rộng Zeiss với khả năng zoom quang học 8x, tương đương tiêu cự lên tới 400mm.

Ống kính này được gắn thông qua một ốp lưng chuyên dụng có ngàm cố định chắc chắn vào cụm camera phía sau. Kết hợp cùng bộ khung video rig cứng cáp, chân tripod nhỏ gọn và đèn chiếu sáng công suất lớn gắn phía trên, X300 Ultra gần như biến thành một hệ thống quay phim độc lập.

Rõ ràng, đây không còn là một chiếc smartphone dành cho số đông. Cấu hình này hướng đến những nhà sáng tạo nội dung bán chuyên và chuyên nghiệp, những người muốn một chiếc máy phụ có thể linh hoạt thay thế hoặc hỗ trợ máy quay chính trong quá trình sản xuất nội dung.

Với những người không có nhu cầu sử dụng cả bộ video rig cồng kềnh, Vivo vẫn chuẩn bị một lựa chọn “dễ thở” hơn: tay cầm camera chuyên dụng dành riêng cho X300 Ultra.

Phụ kiện này tích hợp các nút bấm vật lý có độ phản hồi xúc giác rõ ràng, tương tự như trên máy ảnh chuyên nghiệp.

Việc có nút chụp riêng, vòng xoay điều chỉnh thông số hay cần gạt zoom mang lại trải nghiệm tác nghiệp thực thụ, thay vì chỉ chạm trên màn hình cảm ứng.

Dù tay cầm sẽ làm tăng thêm trọng lượng và độ dày cho thiết bị, đổi lại người dùng có được cảm giác cầm nắm chắc chắn và ổn định hơn khi chụp ảnh hoặc quay video.

Đáng chú ý, phần grip này còn tích hợp pin riêng, giúp kéo dài thời gian sử dụng, yếu tố cực kỳ quan trọng khi quay 4K hoặc ghi hình ngoài trời trong thời gian dài.

Cấu hình rò rỉ: Đúng chất flagship đầu bảng

Trong khi chờ Vivo công bố thông số chính thức, loạt tin đồn hiện tại đã phần nào cho thấy tham vọng của hãng.

Theo các nguồn rò rỉ, X300 Ultra có thể sở hữu cảm biến chính 200MP, đi kèm một cảm biến tele 200MP riêng biệt và camera góc siêu rộng 50MP.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một trong những hệ thống camera có độ phân giải cao nhất trên thị trường smartphone.

Có thể bạn sẽ thấy X300 Ultra khá cồng kềnh, nhưng rõ ràng nó rất "khủng". Ảnh: Vivo

Về khả năng quay video, thiết bị được cho là hỗ trợ ghi hình 4K ở tốc độ 120 khung hình/giây, đồng thời tích hợp Dolby Vision HDR – chuẩn hình ảnh cao cấp vốn thường xuất hiện trên các thiết bị hàng đầu.

Sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ và phụ kiện mở rộng chuyên nghiệp có thể biến X300 Ultra thành một “studio bỏ túi” thực thụ.

Ở mặt trước, máy được đồn đoán sở hữu màn hình OLED 6,82 inch độ phân giải 2K, hứa hẹn mang lại chất lượng hiển thị sắc nét và sống động.

Sức mạnh xử lý đến từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, con chip cao cấp mới nhất của Qualcomm, đủ khả năng xử lý các tác vụ nặng như quay 4K, chỉnh sửa video trực tiếp hay chơi game cấu hình cao.

Pin cũng là một điểm nhấn đáng chú ý, với dung lượng dự kiến từ 6.500 đến 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là một trong những viên pin lớn nhất trong phân khúc flagship cao cấp.

Thị trường và mức giá: Không dành cho số đông

Tất cả những thông số trên đều khẳng định X300 Ultra thuộc phân khúc đầu bảng, nơi cạnh tranh trực tiếp với những tên tuổi lớn nhất ngành di động. Tuy nhiên, việc thiết bị có được phân phối rộng rãi hay không vẫn còn là dấu hỏi.

Một số nguồn tin cho rằng Vivo có thể phát hành chính thức mẫu máy này tại một số thị trường châu Âu, nhưng khả năng xuất hiện tại Mỹ vẫn chưa rõ ràng.

Điều đó khiến X300 Ultra trở thành một sản phẩm vừa hấp dẫn, vừa có phần “bí ẩn” trên bản đồ smartphone toàn cầu.

Giá bán hiện vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, với cấu hình cao cấp và bộ phụ kiện mở rộng chuyên nghiệp, chắc chắn đây sẽ không phải là lựa chọn dành cho người dùng phổ thông.

Người mua sẽ cần “hầu bao rủng rỉnh”, không chỉ để sở hữu chiếc điện thoại, mà còn để đầu tư thêm vào toàn bộ hệ sinh thái phụ kiện đi kèm nếu muốn khai thác hết tiềm năng của nó.

Trong bối cảnh smartphone ngày càng tiệm cận giới hạn phần cứng, Vivo đang chọn một hướng đi táo bạo: biến điện thoại thành nền tảng mở cho nhiếp ảnh và quay phim chuyên sâu.

Nếu mọi tin đồn trở thành sự thật, X300 Ultra có thể không chỉ là một flagship mới, mà còn là tuyên ngôn chiến lược của Vivo trong cuộc đua “camera phone” khốc liệt sắp tới.

(Theo PhoneArena, Gizmochina)