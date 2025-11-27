Cá chép om dưa là một trong những món ăn từ cá chép được nhiều gia đình Việt yêu thích, nhất là với người dân miền Bắc, nhờ hương vị và hình thức hấp dẫn.
Món ăn có màu sắc bắt mắt, từ đỏ của cà chua, vàng của dứa đến màu xanh của hành, thì là, đồng thời hòa quyện vị thơm của cá với vị chua dịu của dưa chua…, thích hợp để thưởng thức trong những ngày thời tiết se lạnh.
Món cá chép om dưa nên ăn dạng lẩu nóng, có thể ăn kèm với bún hoặc cơm đều ngon.
Lẩu cá chép là món ăn hút khách, vừa ngon, nhẹ bụng, vị thơm chua dịu rất ngon miệng mà cách chế biến không quá khó.
Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách xử lý vị tanh của cá để món ăn trở nên hấp dẫn hơn.
Cuối tuần, nếu bạn muốn đổi bữa hay nhà có khách, thay vì dùng món cá chép nướng, chiên, hấp, kho thông thường, bạn có thể trổ tài làm món lẩu cá chép lạ miệng.
Mùi thơm, vị chua ngọt đậm đà của nước lẩu nóng hổi sẽ làm cả nhà ấm bụng, đặc biệt trong thời tiết se lạnh.
Cháo cá chép là một trong những món ăn từ cá chép được ưa chuộng nhất vì dễ ăn, lại bổ dưỡng.
Theo dân gian, cá chép có tác dụng lợi tiểu, giảm phù nề, bổ tỳ vị, bổ trí não, giúp chắc khỏe xương... nên món cháo cá chép sẽ giúp bà bầu và trẻ em được bồi bổ dinh dưỡng và phát triển tốt hơn.
Với món cháo cá chép, ngoài cách nấu đơn giản với gạo và cá, các bà nội trợ có thể kết hợp cùng một số nguyên liệu khác như đỗ xanh, hạt sen… để làm hương vị đa dạng hơn, tăng chất dinh dưỡng cho món ăn thêm ngon, bổ.
