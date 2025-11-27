Cá chép là loại cá nước ngọt, phân bố khắp các tỉnh thành ở Việt Nam. Loại cá này được coi là một trong những loại thực phẩm bổ dưỡng, thích hợp cho trẻ em và phụ nữ mang thai, có thể chế biến thành các món đa dạng như kho, chiên, om dưa, nấu riêu, nấu cháo...

Thịt cá có vị ngọt, thơm. Đặc biệt, với chị em phụ nữ, cá chép nấu cháo hoặc hấp ăn nóng sẽ rất bổ máu, ăn nhiều giúp sắc mặt hồng hào, tuần hoàn tốt. Người đang mang thai, ăn cá chép có tác dụng dưỡng thai.

Dưới đây là cách làm món ăn từ cá chép ngon như ngoài hàng!

Xem nhanh: Cách làm cá chép om dưa ngon, đậm đà đưa cơm cho gia đình

Cách đơn giản để nồi lẩu cá chép thơm ngon, không béo và không tanh

Mẹo nấu cháo cá chép thơm nức, ngon ngọt không còn mùi tanh Cách làm cá chép om dưa ngon, đậm đà đưa cơm cho gia đình Cá chép om dưa là một trong những món ăn từ cá chép được nhiều gia đình Việt yêu thích, nhất là với người dân miền Bắc, nhờ hương vị và hình thức hấp dẫn. Món cá chép om dưa có mùi thơm dễ chịu: mùi đặc trưng của thì là nấu với cá, mùi chua thanh của dưa, vị ngọt đậm của cá. Nước dùng thơm, thanh, không bị béo ngậy. Ảnh: Loan Trần Món ăn có màu sắc bắt mắt, từ đỏ của cà chua, vàng của dứa đến màu xanh của hành, thì là, đồng thời hòa quyện vị thơm của cá với vị chua dịu của dưa chua…, thích hợp để thưởng thức trong những ngày thời tiết se lạnh. Món cá chép om dưa nên ăn dạng lẩu nóng, có thể ăn kèm với bún hoặc cơm đều ngon. Xem ngay: Cách làm cá chép om dưa ngon, đậm đà đưa cơm cho gia đình Cách đơn giản để nồi lẩu cá chép thơm ngon, không béo và không tanh Lẩu cá chép là món ăn hút khách, vừa ngon, nhẹ bụng, vị thơm chua dịu rất ngon miệng mà cách chế biến không quá khó. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách xử lý vị tanh của cá để món ăn trở nên hấp dẫn hơn. Lẩu cá chép dùng đãi khách, sum vầy cuối tuần... đều hợp, mà cách làm không quá khó. Ảnh: Trang Lê Cuối tuần, nếu bạn muốn đổi bữa hay nhà có khách, thay vì dùng món cá chép nướng, chiên, hấp, kho thông thường, bạn có thể trổ tài làm món lẩu cá chép lạ miệng. Mùi thơm, vị chua ngọt đậm đà của nước lẩu nóng hổi sẽ làm cả nhà ấm bụng, đặc biệt trong thời tiết se lạnh. Xem ngay: Cách đơn giản để nồi lẩu cá thơm ngon, không béo và không tanh Mẹo nấu cháo cá chép thơm nức, ngon ngọt không còn mùi tanh Cháo cá chép là một trong những món ăn từ cá chép được ưa chuộng nhất vì dễ ăn, lại bổ dưỡng. Theo dân gian, cá chép có tác dụng lợi tiểu, giảm phù nề, bổ tỳ vị, bổ trí não, giúp chắc khỏe xương... nên món cháo cá chép sẽ giúp bà bầu và trẻ em được bồi bổ dinh dưỡng và phát triển tốt hơn. Món cháo cá chép thơm ngon bổ dưỡng, tận dụng từ nước hấp cá và thịt cá xào săn nên có độ béo ngậy và bổ dưỡng. Ảnh: Vĩnh Quyên Với món cháo cá chép, ngoài cách nấu đơn giản với gạo và cá, các bà nội trợ có thể kết hợp cùng một số nguyên liệu khác như đỗ xanh, hạt sen… để làm hương vị đa dạng hơn, tăng chất dinh dưỡng cho món ăn thêm ngon, bổ. Xem ngay: Mẹo nấu cháo cá thơm nức, ngon ngọt không còn mùi tanh