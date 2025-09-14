Trong 89 ứng viên giáo sư năm nay, bà Đỗ Thị Hà là thành viên nữ duy nhất của ngành Dược học. Bà Hà sinh năm 1976, quê tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2000, bà Hà tốt nghiệp ngành Dược học, chuyên ngành Dược tại Trường Đại học Dược Hà Nội. Đến năm 2010, bà nhận bằng tiến sĩ ngành Dược học tại Trường Đại học Quốc gia Chung Nam (Hàn Quốc). Bà được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại Viện Dược liệu (Bộ Y tế) năm 2016.

Từ năm 2014 đến năm 2020, bà Hà là Phó trưởng khoa Hóa thực vật, Viện Dược liệu. Sau đó, bà đảm nhiệm chức trưởng khoa trong 3 năm. Từ tháng 12/2023 đến nay, bà là Phó Viện trưởng Viện Dược liệu.

Ngoài ra, bà Hà cũng tham gia thỉnh giảng tại nhiều trường đại học như Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Trường Đại học Dược Hà Nội, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

Hướng nghiên cứu chính của bà liên quan đến “Khám phá cây thuốc nam có hoạt tính kháng ung thư/kháng viêm/điều hòa miễn dịch định hướng ứng dụng” và “Xây dựng tiêu chuẩn cây thuốc nam và vị thuốc cổ truyền, nghiên cứu tác dụng cải thiện hội chứng chuyển hóa đường huyết và mỡ máu của dược liệu”.

Sau khi được bổ nhiệm làm phó giáo sư, bà Hà đã chủ nhiệm 1 đề tài cấp Nhà nước, 1 đề tài cấp Bộ Y tế, 1 đề tài Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted)… Ngoài ra, bà đã công bố 179 bài báo khoa học, trong đó có 57 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín. Bà được cấp 1 bằng độc quyền giải pháp hữu ích và đã xuất bản 5 cuốn sách.

Với những kết quả đã đạt được, bà nhận được giải thưởng L’Oréal - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học vào năm 2016; nhiều lần nhận bằng khen, kỷ niệm chương của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ…