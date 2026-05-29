Mỗi ngày tôi đều uống 1-2 ly cà phê muối. Xin chuyên gia cho biết đồ uống này có gây hại cho sức khỏe nếu dùng thường xuyên? Ai nên hạn chế? (Thu Hằng - Tân Hưng, TPHCM).

Tiến sĩ Trần Chí Cường - Chủ tịch Hội can thiệp thần kinh TPHCM tư vấn:

Cà phê muối đang trở thành thức uống được nhiều người yêu thích nhờ hương vị béo, ngọt và đậm đà. Tuy nhiên, việc sử dụng loại đồ uống này thường xuyên có thể khiến cơ thể nạp quá nhiều muối và đường, đặc biệt nguy hiểm với người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường hay suy thận.

Khi uống, người dùng không chỉ hấp thụ caffeine mà còn nạp thêm một lượng muối đáng kể. Điều đáng lo ngại là lượng muối trong mỗi ly cà phê thường khó được kiểm soát chính xác.

Theo khuyến cáo y khoa, người có nguy cơ tim mạch, đột quỵ, tăng huyết áp, tiểu đường hoặc suy thận nên tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày. Trong khi đó, nếu uống nhiều ly cà phê muối mỗi ngày, lượng muối nạp vào cơ thể có thể vượt ngưỡng khuyến cáo.

Cà phê muối chứa sữa, muối. Ảnh: Huy Nguyễn.

Không chỉ vậy, phần lớn cà phê muối hiện nay thường được pha cùng sữa đặc hoặc kem sữa để tạo vị béo và làm dịu cảm giác mặn. Chính điều này khiến nhiều người khó nhận ra mình đang tiêu thụ khá nhiều muối và đường trong một ly đồ uống.

Ngoài ra, việc sử dụng cà phê muối thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ tăng cân, khó kiểm soát đường huyết, huyết áp và mỡ máu, đặc biệt ở những người đang ăn kiêng, giảm cân hoặc điều trị bệnh lý chuyển hóa.

Những người cần hạn chế hoặc tránh uống cà phê muối

Những nhóm người dưới đây cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng cà phê muối:

- Người bị tăng huyết áp.

- Người mắc bệnh tim mạch hoặc có nguy cơ đột quỵ.

- Người bị tiểu đường.

- Người suy thận mạn.

- Người thừa cân, béo phì, đang giảm cân hoặc áp dụng chế độ ăn nhạt theo chỉ định bác sĩ.

Với các nhóm này, việc tiêu thụ quá nhiều muối và đường từ cà phê muối có thể khiến bệnh tiến triển nặng hơn, làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch và gây khó khăn cho quá trình điều trị.

Người khỏe mạnh có thể uống nhưng không nên lạm dụng, bạn chỉ uống một ly cà phê muối mỗi ngày thường không gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe. Tuy nhiên, nếu dùng 2-3 ly mỗi ngày hoặc duy trì trong thời gian dài, cơ thể vẫn có nguy cơ tích lũy quá nhiều muối, đường và caffeine.

Việc tiêu thụ quá nhiều chất ngọt và chất mặn trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu hay bệnh tim mạch.

Do đó, người dân không nên xem cà phê muối là thức uống “vô hại” chỉ vì hương vị dễ uống. Nếu sử dụng, bạn cần uống với lượng vừa phải, đồng thời kiểm soát tổng lượng muối và đường trong khẩu phần ăn hằng ngày.