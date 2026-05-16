Một số nghiên cứu cho thấy enzyme papain trong đu đủ có thể hỗ trợ tiêu hóa trong khi hàm lượng chất chống oxy hóa và chất xơ hỗ trợ sức khỏe tim mạch, kiểm soát đường huyết và giảm viêm. Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, đu đủ có chỉ số đường huyết tương đối thấp và chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi cho cơ thể.

Dù giàu dinh dưỡng, đu đủ không nên kết hợp với một số thực phẩm vì có thể gây khó chịu tiêu hóa, đầy hơi, ợ nóng hoặc làm giảm hiệu quả hấp thụ dưỡng chất. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các enzyme như papain và chymopapain có trong loại quả này.

Các sản phẩm từ sữa

Ăn đu đủ cùng sữa, phô mai hoặc sữa chua có thể gây đầy hơi, chướng bụng và khó chịu dạ dày. Các enzyme trong đu đủ có khả năng ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa protein trong sữa, khiến hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả hơn ở một số người nhạy cảm.

Đồ chiên rán

Theo Cleveland Clinic, đu đủ giàu enzyme hỗ trợ tiêu hóa, trong khi đồ chiên rán lại chứa nhiều chất béo. Sự kết hợp này có thể khiến dạ dày bị kích ứng, gây khó tiêu hoặc cảm giác nặng bụng do thực phẩm nhiều dầu mỡ làm chậm quá trình tiêu hóa.

Trái cây họ cam quýt

Cam, chanh và bưởi đều chứa nhiều vitamin C và axit tự nhiên. Khi ăn cùng đu đủ, lượng axit nạp vào cơ thể tăng lên, gây ợ nóng, trào ngược axit hoặc kích ứng niêm mạc dạ dày ở những người nhạy cảm. Một số trường hợp còn có thể gặp đau bụng hoặc tiêu chảy nhẹ.

Thực phẩm lên men

Kim chi, dưa muối hoặc dưa cải bắp là những thực phẩm giàu probiotic và enzyme tự nhiên. Tuy nhiên, khi kết hợp với enzyme trong đu đủ, chúng có thể gây rối loạn tiêu hóa hoặc làm đường ruột khó chịu ở một số người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Đồ ăn cay

Thực phẩm cay có thể làm tăng kích ứng niêm mạc dạ dày khi ăn cùng đu đủ. Papain trong đu đủ hỗ trợ tiêu hóa nhưng cũng có thể khiến cảm giác nóng rát do đồ cay trở nên rõ rệt hơn, dễ dẫn đến ợ nóng hoặc trào ngược axit.

Trà

Uống trà xanh hoặc trà đen cùng đu đủ cũng không được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích. Tannin trong trà có thể ảnh hưởng hoạt động của enzyme papain, từ đó giảm hiệu quả hỗ trợ tiêu hóa của đu đủ. Trong khi đó, caffeine trong trà có thể khiến các triệu chứng như khó tiêu hoặc trào ngược axit trở nên nghiêm trọng hơn ở người nhạy cảm.