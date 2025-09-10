Kinh tế là ngành có nhiều ứng viên được đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư nhất năm 2025 với 153 người. Trong đó, có 11 ứng viên được đề nghị xét giáo sư, 142 ứng viên được đề nghị xét phó giáo sư. Trong 142 ứng viên được đề nghị xét phó giáo sư, tiến sĩ Phan Tấn Lực là ứng viên trẻ nhất ngành Kinh tế.

Tiến sĩ Phan Tấn Lực, sinh năm 1991, quê ở Thuận Giao, Thuận An (Bình Dương), là giảng viên chương trình Quản trị kinh doanh, khoa Kinh tế - Trường Đại học Thủ Dầu Một. Hiện tại tiến sĩ Phan Tấn Lực đảm nhiệm vị trí Phó trưởng khoa Quản trị kinh doanh, kiêm Trưởng bộ môn Marketing và Thương mại điện tử.

Song song với việc làm giảng viên, theo hồ sơ mà Hội đồng giáo sư Nhà nước cung cấp, tiến sĩ Phan Tấn Lực có hơn 10 năm công tác tại ngân hàng. Từ tháng 10/2013 đến tháng 12/2015, ông là chuyên viên khách hàng doanh nghiệp tại Techcombank chi nhánh Bình Dương; Từ tháng 1/2016 đến nay, ông là chuyên viên khách hàng doanh nghiệp tại Vietcombank chi nhánh Bình Dương.

Tuy nhiên thông tin với VietNamNet, tiến sĩ Phan Tấn Lực cho biết, thông tin trên có sự nhầm lẫn và ông chỉ có 3 năm công tác trong ngân hàng.

Tiến sĩ Phan Tấn Lực - ứng viên phó giáo sư trẻ nhất ngành Kinh tế

Tiến sĩ Phan Tấn Lực tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2013; Ngôn ngữ Anh- Đại học Đà Nẵng năm 2022; thạc sĩ Đại học Kinh tế TPHCM năm 2017 và tiến sĩ Đại học Kinh tế TPHCM năm 2021.

Trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, tiến sĩ Phan Tấn Lực đã hướng dẫn 2 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu tại Trường Đại học Thủ Dầu Một và được xếp loại xuất sắc. Ứng viên công bố 33 bài báo khoa học, trong đó có 19 bài thuộc danh mục Wos/Scopus, là tác giả chính của 18/19 bài; xuất bản 2 chương sách..

Ứng viên Phan Tấn Lực có 3 hướng nghiên cứu gồm: Khởi nghiệp kinh doanh xã hội và định hướng nghề nghiệp tập trung vào bốn nhánh chính là tổng quan các nghiên cứu về khởi nghiệp kinh doanh xã hội và nghiên cứu về ý định khởi nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh khởi nghiệp kinh doanh xã hội. Ngoài ra, hướng nghiên cứu này còn tập trung vào hai vấn đề có liên quan mật thiết đến khởi nghiệp, định hướng nghề nghiệp gọi vốn cộng đồng trong khởi nghiệp.

Tiến sĩ Phan Tấn Lực nhận được nhiều khen thưởng của Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn và UBND tỉnh Bình Dương, Trường Đại học Thủ Dầu Một như nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương, giáo viên – giảng viên trẻ, 4 năm liền chiến sĩ thi đua cấp cơ sở...