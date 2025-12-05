Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Phó trưởng Ban chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vừa ký ban hành công văn số 174 yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Công văn được ban hành trên cơ sở Kết luận số 192 ngày 19/9/2025 và Kết luận số 221 ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhằm đôn đốc các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Thạch Thảo

Theo công văn, có 355 nhiệm vụ đang cần được các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành văn bản hướng dẫn. Ban chỉ đạo yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính thống nhất giữa các quy phạm trong hệ thống pháp luật, thống nhất cách hiểu, cách áp dụng pháp luật, bảo đảm nhiệm vụ phân cấp, phân quyền được thực hiện thông suốt, hiệu quả, khả thi. Thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 25/12 tới.

10 nhiệm vụ cần điều chỉnh thẩm quyền

Đối với 10 nhiệm vụ cần điều chỉnh thẩm quyền giữa trung ương với địa phương hoặc giữa các cấp của chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo yêu cầu các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ xây dựng phương án đề xuất điều chỉnh thẩm quyền, định hướng nội dung sửa đổi, bổ sung tại các luật, nghị định và văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, báo cáo Ban chỉ đạo của Chính phủ trước ngày 15/12 để thống nhất phương án thực hiện.

Các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện rà soát, có kế hoạch đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật tại các luật chuyên ngành, bảo đảm phù hợp nguyên tắc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền tại Luật Tổ chức chính phủ năm 2025, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và yêu cầu tại Nghị quyết số 190 ngày 19/2 của Quốc hội quy định về việc xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

Các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo ngành, lĩnh vực phụ trách để kịp thời ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các lĩnh vực được ưu tiên là tài chính - ngân sách; đất đai và quy hoạch; cải cách hành chính và chuyển đổi số; phát triển khoa học, công nghệ; tổ chức bộ máy, cán bộ, chế độ chính sách; giáo dục, đào tạo.

Các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương nghiên cứu, giải quyết, xử lý các kiến nghị cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương, hoàn thành trước ngày 15/12. Đối với những nội dung chưa thể giải quyết ngay, phải có phương án phân công, lộ trình thời gian cụ thể và thông tin đầy đủ đến các cơ quan, đơn vị, địa phương.