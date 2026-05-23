Xăng sinh học E10 là loại nhiên liệu pha 10% ethanol sinh học với 90% xăng khoáng truyền thống (RON 95). Loại xăng này được đánh giá giúp giảm phát thải khí độc hại và đã phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Việc Bộ Công Thương triển khai lộ trình áp dụng xăng sinh học E10 (Thông tư số 50/2025/TT-BCT quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam) trên diện rộng từ 1/6 tới đang khiến nhiều chủ ô tô, xe máy băn khoăn liệu phương tiện của mình có phù hợp với loại nhiên liệu mới hay không, đặc biệt là các dòng xe đời cũ.

Thực tế, điều người dùng quan tâm nhất hiện nay không chỉ là lợi ích môi trường của xăng E10, mà còn nằm ở khả năng tương thích với động cơ, mức độ ảnh hưởng tới độ bền phương tiện và trải nghiệm vận hành hàng ngày.

PGS.TS Phạm Hữu Tuyến - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, trung tâm đã thực hiện nghiên cứu phương tiện/động cơ, chế độ vận hành trên cùng loại xe ô tô, xe máy với xăng RON 92, E10 RON 92 và RON 95, E10 RON 95.

Kết quả, sử dụng xăng E10 trên phương tiện ô tô, xe máy cho thấy tính năng kỹ thuật (công suất, tiêu hao nhiên liệu...) tương đương so với xăng khoáng; giảm được các thành phần độc hại CO và HC trong khí thải bởi ethanol (sử dụng để phối trộn E10) có nguồn gốc sinh học, có khả năng tái tạo và giảm phát thải CO2.

Theo vị chuyên gia này, xăng E10 phù hợp với đa số phương tiện đang lưu hành hiện nay, tuy nhiên có thể có ảnh hưởng nhất định tới phương tiện thế hệ cũ, sử dụng chế hòa khí. Trong khi đó, nhóm xe đời cũ - đặc biệt là xe dùng bộ chế hòa khí, sản xuất trước những năm 2000 hoặc đầu 2010 có thể phát sinh một số vấn đề nếu sử dụng E10 lâu dài.

Nguyên nhân là ethanol có đặc tính hút ẩm mạnh hơn xăng khoáng thông thường. Nếu xe để lâu không sử dụng, nhiên liệu có thể hấp thụ hơi nước, dẫn tới hiện tượng phân tách nhiên liệu, gây khó nổ máy hoặc động cơ hoạt động không ổn định.

Ngoài ra, các chuyên gia kỹ thuật cũng cho rằng, ethanol có tính tẩy nên có khả năng làm bong cặn trong bình nhiên liệu cũ, khiến cặn bẩn theo dòng nhiên liệu đi vào kim phun hoặc chế hòa khí, gây nghẹt hệ thống cấp xăng.

Một số chi tiết cao su, gioăng hoặc ống dẫn nhiên liệu trên xe đời quá cũ cũng có nguy cơ xuống cấp nhanh hơn khi tiếp xúc lâu với ethanol nồng độ cao hơn E5.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, phần lớn ô tô và xe máy sản xuất khoảng từ năm 2010 trở lại đây đều có thể sử dụng xăng E10 tương đối an toàn. Đây là giai đoạn các hãng xe bắt đầu áp dụng rộng rãi hệ thống phun xăng điện tử (FI), vật liệu gioăng, ống dẫn nhiên liệu và bơm xăng có khả năng chịu ethanol tốt hơn.

Thông tin từ các hãng ô tô tại Việt Nam cũng cho thấy, phần lớn ô tô đời mới hiện nay đều có thể sử dụng xăng E10 mà không cần nâng cấp hay can thiệp kỹ thuật lớn. Tuy nhiên, mức độ tương thích sẽ khác nhau tùy thương hiệu, đời xe và thị trường phát triển sản phẩm.

Các hãng Nhật và Hàn như Toyota, Honda, Subaru, Hyundai hay KIA được cho là tương thích khá tốt với xăng E10, đặc biệt là các mẫu xe sản xuất khoảng hơn 15 năm trở lại đây. Trong đó, Toyota và Honda tại Việt Nam từng xác nhận nhiều mẫu xe của hãng có thể vận hành bình thường với E10 nếu nhiên liệu đạt chuẩn chất lượng.

Dù vậy, các hãng này cũng lưu ý người dùng nên kiểm tra sách hướng dẫn sử dụng hoặc ký hiệu trên nắp bình xăng để biết mức ethanol cho phép.

Nắp bình xăng của một chiếc BMW có ghi rõ các loại xăng sinh học có thể sử dụng.

Nhóm thương hiệu châu Âu như Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Land Rover, Volvo hay Skoda nhìn chung đã hỗ trợ E10, thậm chí là xăng sinh học có hàm lượng ethanol cao hơn (như E15, E20, E25) từ nhiều năm trước do châu Âu là một trong những thị trường áp dụng nhiên liệu sinh học sớm.

Tương tự xe châu Âu, các hãng Mỹ như Ford, Jeep, GM... cũng nằm trong nhóm xe có thể hoạt động tốt với xăng E10 từ lâu do thị trường Mỹ sử dụng phổ biến loại nhiên liệu này hơn 20 năm qua. Ford từng được Bộ Công Thương dẫn tên trong nhóm hãng xác nhận E10 không gây hại động cơ nếu đạt chuẩn nhiên liệu.

Một số hãng Trung Quốc như BYD, Chery, MG hay Geely hiện chưa đưa ra nhiều tuyên bố chính thức tại Việt Nam, nhưng đa số xe đời mới đều sử dụng nền tảng động cơ phun xăng điện tử hiện đại nên về lý thuyết có thể tương thích với xăng E10.

Dù vậy, giới kỹ thuật cho rằng người dùng xe nên theo dõi khuyến cáo riêng từ hãng hoặc đại lý phân phối trong nước để tránh gặp phải rủi ro không đáng có, đồng thời ảnh hưởng tới chính sách bảo hành.

Các chuyên gia cũng lưu ý, nếu buộc phải dùng E10 cho xe đời cũ, chủ xe nên thay lọc xăng định kỳ sớm, kiểm tra hệ thống ống dẫn nhiên liệu và hạn chế để xe nằm im quá lâu với nhiên liệu trong bình.

Một lời khuyên khác là không nên tích trữ xăng E10 quá lâu, bởi ethanol trong nhiên liệu có thể hấp thụ độ ẩm từ không khí nếu bảo quản kém, ảnh hưởng tới chất lượng nhiên liệu sau thời gian dài.

