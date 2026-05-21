Từ 1/6/2026 tới đây, xăng E10 sẽ được triển khai theo lộ trình mới nên tôi cũng khá băn khoăn về việc sử dụng thực tế trên ô tô đang chạy xăng A95.

Chiếc Hyundai Santa Fe của tôi hiện vẫn còn hơn nửa bình A95. Tôi muốn hỏi những anh em có kinh nghiệm hoặc đã từng dùng xăng sinh học rồi thì khi chuyển sang E10 có cần xả sạch bình xăng cũ trước không? Hay cứ chạy gần cạn rồi đổ E10 bình thường là được?

Tôi thấy trên mạng nhiều ý kiến trái chiều. Có người bảo E10 chỉ là xăng pha ethanol nên trộn với A95 không vấn đề gì. Nhưng cũng có người nói xe cũ, xe ít đi hoặc xe để lâu dễ bị ảnh hưởng do ethanol hút ẩm, thậm chí có thể làm bong cặn bình xăng, ảnh hưởng kim phun và lọc nhiên liệu.

Mong mọi người chia sẻ trải nghiệm thực tế giúp tôi, có cần xả sạch bình, vệ sinh kim phun hay thay lọc xăng trước khi chuyển sang E10 không?

Bạn đọc Nguyễn Lan (Ecopark, Hưng Yên)

