Xăng sinh học E10 là nhiên liệu pha trộn giữa 90% xăng RON95 với 10% ethanol (E100) - một loại cồn sinh học thường được sản xuất từ ngô, sắn, mía, hoặc các phụ phẩm nông nghiệp khác. Việc chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học được xem là bước đi quan trọng nhằm giảm phát thải, bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Xăng E10 được bán trên toàn quốc từ ngày 1/6 thay thế cho xăng khoáng truyền thống.

Chủ xe tâm tư, lo lắng

Trên nhiều hội nhóm người dùng ô tô, xuất hiện không ít ý kiến cho rằng xe có dấu hiệu ì hơn, hao nhiên liệu hơn, thậm chí phát sinh lỗi vặt sau khi sử dụng xăng E10. Dù phần lớn mới chỉ là phản ánh mang tính cá nhân và chưa có cơ sở kiểm chứng đầy đủ, nhưng những thông tin này vẫn khiến nhiều chủ xe, đặc biệt là người dùng ô tô đời cũ không khỏi lo ngại.

Điều khiến nhiều người băn khoăn nhất là khả năng tương thích giữa xăng E10 và động cơ xe. Không ít chủ xe lo phương tiện sẽ giảm hiệu suất vận hành, tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn hoặc về lâu dài có thể ảnh hưởng đến độ bền của hệ thống cung cấp nhiên liệu. Vậy, có đúng là xăng E10 khiến "máy yếu, ì" như nhiều người đang lo ngại?

Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Đàm Hoàng Phúc - Giám đốc Chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô, ĐH Bách khoa Hà Nội cho rằng, do cấu tạo nên việc sử dụng xăng E10 có ảnh hưởng nhất định đến công suất của động cơ.

Nhóm nghiên cứu của ĐH Bách Khoa do PGS.TS Đàm Hoàng Phúc chủ trì từng tiến hành thử nghiệm, đo kiểm việc vận hành của xe ô tô với các loại nhiên liệu khác nhau gồm RON 95-V, xăng sinh học E5 RON 95 V và xăng E10 RON 95 V.

Kết quả nghiên cứu trên dòng xe Toyota Corolla Cross cho thấy, xăng E10 cho công suất thấp nhất trong 3 loại nhiên liệu ở mọi dải tốc độ từ 60-120 km/h, với cả bản thuần xăng và bản hybrid, với mức chênh lệch so với xăng A95 và E5 khoảng 1-5%.

Việc ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ cũng khiến ô tô sử dụng xăng E10 có phần "ì" hơn các loại xăng khác. Cụ thể, thời gian tăng tốc từ 10-100 km/h của xăng E10 trên hai dòng xe thuần xăng và hybrid lần lượt là 10,49 và 9,19 giây. Trong khi đó, thông số của xăng A95 và E5 lần lượt là 9,62 - 9,21 giây và 8,56 - 8,13 giây.

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc cho rằng, dù nghiên cứu chỉ thực hiện trên 1 dòng xe, tuy nhiên cũng có thể cho thấy sự ưu việt về bảo vệ môi trường cũng như nhược điểm nhất định của xăng sinh học, trong đó có xăng E10, vốn được nhiều người quan tâm trong thời điểm này.

Theo giới chuyên môn, mức chênh lệch liên quan đến công suất đầu ra của động cơ không quá nhiều và khó nhận ra trong điều kiện sử dụng thông thường. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất không nằm ở bản thân xăng E10 mà là việc sử dụng sai tiêu chuẩn nhiên liệu cho xe. Người dùng cần kiểm tra xem phương tiện của mình đáp ứng tiêu chuẩn Euro nào và có hỗ trợ nhiên liệu E10 hay không.

Theo các chuyên gia, với các dòng xe mới, đặc biệt xe đạt chuẩn Euro 4 hoặc Euro 5, đa phần đã được nhà sản xuất thiết kế tương thích với nhiên liệu sinh học. Nhiều mẫu xe còn ghi rõ ký hiệu như “E10”, “E20” ngay trên nắp bình xăng. Trong khi đó, các mẫu xe quá cũ, đặc biệt xe sử dụng trên 20 năm và không có ký hiệu “E” trên nắp bình nhiên liệu, cần được kiểm tra kỹ hơn trước khi chuyển sang E10.

Với xe đời cũ, cần chú ý điều gì?

Theo các chuyên gia, ethanol trong xăng E10 có đặc tính hút ẩm và hoạt động như một chất dung môi. Vì vậy, với các dòng xe đã sử dụng hàng chục năm, đặc biệt những mẫu xe không được thiết kế để tương thích nhiên liệu sinh học, nguy cơ ảnh hưởng đến gioăng cao su, phớt hoặc đường ống nhiên liệu là điều được các chuyên gia lưu ý.

Các chuyên gia khuyến nghị nên rà soát toàn bộ hệ thống nhiên liệu như ống dẫn, gioăng cao su, bơm xăng và kim phun để tránh hiện tượng lão hóa vật liệu khi tiếp xúc lâu dài với ethanol.

Dưới góc độ thực tế thường xuyên tiếp xúc, làm việc với nhiều dòng xe khác nhau, anh Lê Thượng Tiến - Giám đốc xưởng dịch vụ Auto's Only (TPHCM) cho rằng, người dùng ô tô khi chuyển sang sử dụng xăng E10 không nhất thiết phải quá lo lắng, nhưng cần lưu ý cách sử dụng phù hợp, đặc biệt với những xe ít vận hành.

Vị chuyên gia này khuyến cáo, nếu xe không sử dụng thường xuyên và một bình xăng có thể kéo dài quá 2 tuần, người dùng không nên đổ đầy bình.

Nguyên nhân là ethanol trong xăng E10 có đặc tính hút ẩm, dù nhiên liệu đã được pha thêm phụ gia hạn chế tách nước nhưng khi tồn trữ quá lâu vẫn có nguy cơ xuất hiện hơi nước trong bình nhiên liệu. Điều này có thể ảnh hưởng không tốt đến hệ thống phun xăng và kim phun của xe.

Ngoài ra, trong giai đoạn chuyển đổi từ xăng khoáng sang E10, nhiều xe có thể xuất hiện tình trạng nhiên liệu pha trộn giữa hai loại xăng trong bình. Theo anh Tiến, điều này về cơ bản không gây hại do xăng E10 có chỉ số octan cao. Tuy nhiên, ECU động cơ sẽ cần thời gian điều chỉnh lại thông số phun nhiên liệu dựa trên tín hiệu từ cảm biến oxy và hệ thống hiệu chỉnh nhiên liệu.

"Đối với các dòng xe quá cũ, đặc biệt những mẫu sản xuất từ thập niên 1980-1990, người dùng nên thận trọng hơn khi sử dụng E10 do vật liệu hệ thống nhiên liệu có thể không được tối ưu cho xăng sinh học. Trong khi đó, phần lớn ô tô đời từ những năm 2000 trở về sau đều đã được thiết kế để tương thích với nhiên liệu có pha ethanol, người dùng có thể yên tâm sử dụng", anh Tiến đưa ra lời khuyên.

