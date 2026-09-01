Cựu Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: EPA/EFE

Theo báo Guardian, trong cuộc trao đổi với với tờ Camden New Journal, ông Starmer bày tỏ mong muốn tập trung vào các vấn đề quốc tế và “trao lại trọng trách cho người kế nhiệm”.

Trước đó, ông Starmer từng cho biết sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm kỳ với tư cách nghị sĩ không giữ chức vụ trong chính phủ Anh. Quyết định từ chức của ông sẽ mở đường cho một cuộc bầu cử bổ sung. Lãnh đạo đảng Xanh Zack Polanski đang cân nhắc tranh cử tại khu vực bầu cử ở trung tâm London này.

Ông Starmer nói: “Thật là một vinh dự và đặc ân lớn lao khi được đại diện cho khu vực bầu cử tuyệt vời nhất cả nước và tiếp quản vị trí của ông Frank Dobson, một nghị sĩ đại diện khu vực xuất sắc, đồng thời là thành viên của chính phủ Công đảng nhiệm kỳ trước. Giờ đây, tôi sẽ tập trung vào những lĩnh vực khác, cụ thể là các vấn đề quốc tế như quốc phòng, an ninh, thương mại và công nghệ trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Tôi cũng sẽ tiếp tục công việc đã làm cùng với những người khác như tôi đã làm trong thời gian dài, công việc chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.”

Ghế nghị sĩ của ông Starmer, vốn từ lâu được xem là một “thành trì an toàn” của Công đảng, nhiều khả năng sẽ trở thành mục tiêu tranh giành của đảng Xanh. Ứng viên tiềm năng có thể là ông Polanski, người hiện là thành viên Hội đồng London.

Ông Starmer từng tiết lộ ông đã quyết định sẽ tập trung vào công việc quốc tế và điều đó đồng nghĩa với việc ông phải từ chức nghị sĩ. “Tôi nghĩ sau khi từng là thủ tướng, điều quan trọng là phải trả lời câu hỏi: tiếp theo bạn sẽ làm gì? Sau khi quyết định tập trung vào các vấn đề quốc tế, tôi cho rằng từ chức nghị sĩ là điều đúng đắn", cựu Thủ tướng Anh chia sẻ.