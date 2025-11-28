Ngày 28/11, Cục TDTT chính thức công bố danh sách đoàn TTVN tham dự SEA Games 33. Theo đó, tổng số thành viên của đoàn là 1.165 người (bao gồm các lãnh đạo, cán bộ, HLV, VĐV, bác sĩ, hậu cần...).

Trong danh sách này, Cục TDTT lo kinh phí như tiền vé máy bay, tiền ăn, ở, tiền tiêu vặt, chi phí liên lạc... theo quy định cho 952 thành viên. Với 213 thành viên còn lại tham dự bằng kinh phí địa phương hay xã hội hóa...

Trưởng đoàn TTVN là ông Nguyễn Hồng Minh (Phó Cục trưởng Cục TDTT), 3 Phó đoàn là các ông Hoàng Quốc Vinh, Lê Thanh Hà và Nguyễn Ngọc Long, 21 cán bộ đoàn.

TTTVN dự SEA Games 33 với gần 1.000 thành viên. Ảnh: S.N

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 4 đội tuyển là bóng đá nam - nữ, futsal nam - nữ là chưa chốt danh sách. Dự kiến đội U22 Việt Nam và tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự SEA Games 33 đều với 31 thành viên (23 cầu thủ), hai đội tuyển futsal nam và nữ là 20 thành viên/đội.

Cũng như các kỳ SEA Games trước, tuyển điền kinh có quân số đông nhất (66 thành viên). Tại Đại hội năm nay, môn điền kinh có tổng 47 bộ huy chương. Tuyển điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành 12 -14 HCV, tập trung vào các cự ly sở trường trung bình và dài, tiếp sức, nhảy xa...

SEA Games 33 có 50 môn thi đấu chính thức, 574 nội dung thi đấu với tổng cộng 569 bộ huy chương. Ngoài ra, Đại hội thể thao khu vực còn tổ chức thêm 3 môn mang tính trình diễn là ném đĩa, kéo co, thể thao trên không. TTVN tranh tài ở 47 nội dung, đặt mục tiêu giành trên 80 HCV.

Theo kế hoạch ban đầu, SEA Games 33 tổ chức từ ngày 9/12 tới 20/12 tại các thành phố Bangkok, Chonburi và Songkhla. Tuy nhiên do Songkhla vừa trải qua đợt mưa lụt lịch sử nên toàn bộ các môn thi đấu tổ chức tại đây được chuyển về Bangkok.

Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 diễn ra vào chiều ngày 28/11 tại Hà Nội.