Theo Zvezda, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 3/4 tuyên bố rằng việc Ukraine rút quân khỏi Donbass là điều kiện tiên quyết để chấm dứt các cuộc giao tranh trên tiền tuyến.

"Chúng tôi đã nói điều này nhiều lần, Ukraine chỉ cần rút khỏi Donbass để kết thúc giai đoạn giao tranh căng thẳng. Chính quyền Kiev nên sớm đưa ra quyết định về vấn đề này", ông Peskov cho biết.

Trong tuyên bố của mình, quan chức Điện Kremlin cũng phủ nhận các thông tin cho rằng Moscow đã đưa ra thời hạn 2 tháng cho Ukraine thực hiện việc rút quân. "Chúng tôi chưa từng đặt ra thời hạn cụ thể. Nếu tình hình thực tế thay đổi, thì các điều kiện hòa bình cũng sẽ thay đổi", ông Peskov nói.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ukraine vẫn muốn ngừng bắn vào dịp Lễ Phục sinh

Tờ Kyiv Post ngày 3/4 đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã một lần nữa nhắc lại đề xuất ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục sinh, bất chấp việc Nga được cho là "chưa sẵn sàng".

"Mọi người đều đã thấy phản hồi của Nga trên truyền thông, có vẻ như họ chưa sẵn sàng. Tôi không rõ mức độ nghiêm túc ra sao. Chúng tôi đã chuyển đề xuất ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh cho phía Mỹ. Tôi hy vọng họ có thể trao đổi với Nga, đề xuất của Ukraine vẫn luôn ở trên bàn đàm phán", ông Zelensky cho hay.

Trong một tuyên bố riêng rẽ cùng ngày, Tổng thống Zelensky khẳng định tình hình tiền tuyến của Ukraine đang ở trạng thái tốt nhất trong gần 1 năm qua. "Về cơ bản, tiền tuyến vẫn được giữ vững. Chúng tôi đã ngăn chặn được một kế hoạch tiến công trong tháng 3 của đối thủ. Dù tình hình vẫn phức tạp, nhưng đây là trạng thái tốt nhất của Ukraine trong 10 tháng qua", ông Zelensky nói.