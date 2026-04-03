Video: Rubicon/RG

Báo Rossiyskaya Gazeta (RG) có liên hệ với Moscow hôm 1/4 cho biết Trung tâm tác chiến máy bay không người lái (UAV) Rubicon của quân đội Nga mới đây đã chặn đứng một cuộc hành quân bằng thiết giáp của các lực lượng vũ trang Kiev ở mặt trận Pokrovsk thuộc vùng Donbass, miền đông Ukraine .

“Trong quá trình tác chiến, các đơn vị trinh sát Nga đã phát hiện một số thiết giáp của đối phương xuất phát từ làng Serhiivka di chuyển trên đường cao tốc E-50 hướng đến thành phố Pokrovsk. Trong các khí tài được đối phương triển khai lần này có một xe tăng M1A1. Quân Ukraine đã lợi dụng tình trạng sương mù dày đặc để hành quân. Thông qua các đơn vị FPV và pháo binh, quân Nga đã chặn đứng cuộc hành quân của đối phương”, báo RG thông tin.

FPV Nga tập kích cỗ xe tăng M1A1 của Ukraine ở mặt trận Pokrovsk. Ảnh: Rubicon/RG

Đoạn video do RG đăng tải cho thấy chiếc xe tăng M1A1 của Ukraine đã bốc cháy lớn sau khi hứng đòn tấn công của một số FPV cảm tử Nga.

Theo dữ liệu do chuyên trang phân tích phòng thủ tình báo Oryxspioenkop của Hà Lan cập nhật, kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2/2022, quân đội Ukraine đã mất 23/31 xe tăng M1A1 do Mỹ viện trợ.