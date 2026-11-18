Các nhà lãnh đạo đại diện Đối thoại An ninh Bộ tứ, một nhóm không chính thức gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, đã tiến hành các cuộc thảo luận bên lề các hội nghị thượng đỉnh ASEAN và Đông Á tại Philippines.

Theo đài RT, cuộc gặp ngày 17/11 là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo “Bộ tứ” trong vòng 2 năm qua. Nhà Trắng chỉ chính thức xác nhận sự kiện này vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt chân đến thủ đô Manila của Philippines.

Các nhà lãnh đạo của Bộ tứ chụp ảnh lưu niệm tại cuộc gặp đầu tiên sau 2 năm gián đoạn ở Manila, Philippines ngày 17/11. Ảnh: X/@Narendramodi

Ấn Độ, quốc gia hiện giữ vai trò chủ tịch Bộ tứ, từng kỳ vọng sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh của nhóm vào năm 2025. Tuy nhiên, áp lực từ chính sách thuế quan của ông Trump đã tạo ra những căng thẳng ngoại giao giữa New Delhi và Washington, đồng thời gây ra tâm lý bất an trong các thành viên còn lại của nhóm.

Phát biểu tại Manila, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định Bộ tứ vẫn cam kết mang đến các giải pháp đáng tin cậy cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, “từ an ninh hàng hải và chuỗi cung ứng tin cậy cho đến các công nghệ mới nổi và ứng phó với thiên tai”.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Trump nhắc lại chương trình nghị sự trọng tâm của Bộ tứ kể từ khi nhóm được tái khởi động vào tháng 11/2017, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. “Các quốc gia chúng ta chính là 4 trụ cột tạo nên một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, cởi mở, ổn định và thịnh vượng”, ông Trump nói.

Các nước thành viên Bộ tứ hôm 17/11 đã công bố một loạt biện pháp nhằm phối hợp chính sách, quy định và đầu tư vào các lĩnh vực như khoáng sản thiết yếu, trí tuệ nhân tạo (AI), quốc phòng và năng lượng.

Trong bài phát biểu sau hội nghị, ông Trump thông báo các nước đã “ký kết một số thỏa thuận thương mại mới và quan trọng về đất hiếm nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng, đồng thời tránh để bất kỳ quốc gia nào trong nhóm rơi vào thế dễ bị tổn thương trước sự ép buộc từ một nhà cung cấp nước ngoài duy nhất”.

Hiện tại, Trung Quốc đang kiểm soát 60% hoạt động khai thác khoáng sản thiết yếu trên toàn cầu và gần như thống trị hoàn toàn các khâu chế biến và sản xuất.

Cựu Đại sứ Ấn Độ Anil Wadhwa chia sẻ với đài RT rằng cuộc gặp tại Manila nhằm chứng minh nhóm Bộ tứ vẫn là một nền tảng chiến lược có tầm quan trọng thực tế.