Sutter Health, đơn vị điều hành phòng khám khẩn cấp Sansum Clinic tại California, cho biết đã chấm dứt hợp đồng với các nhân viên liên quan sau khi video bị phát hiện.

Các nhân viên y tế có mặt trong video. Ảnh: NYP

“Bảo vệ niềm tin của bệnh nhân luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Khi niềm tin đó bị xâm phạm, chúng tôi hành động ngay để xử lý. Trong vòng 24 giờ kể từ khi biết về bài đăng, chúng tôi đã đình chỉ các nhân viên liên quan và sau 24 giờ tiếp theo, chúng tôi đã chấm dứt hợp đồng với họ trong khuôn khổ cuộc điều tra”, Sutter Health cho hay.

Trong thông cáo, theo USA Today, hệ thống y tế trên khẳng định: “Hành vi không thể chấp nhận này vi phạm chính sách, thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với bệnh nhân và sẽ không được dung thứ”.

Sutter Health không nêu rõ số lượng nhân viên bị sa thải nhưng khẳng định: “Bất kỳ nhân viên nào xuất hiện và tham gia có chủ ý vào video không phù hợp đều không còn làm việc với chúng tôi”.

Theo truyền thông Mỹ, khoảng 8 người được cho là xuất hiện trong video tại Sansum Clinic, chế giễu và tạo dáng bên cạnh dịch cơ thể của bệnh nhân trong phòng khám. Một hình ảnh ghi dòng chữ: “Bệnh nhân có được phép để lại quà cho các bạn không?” kèm theo loạt ảnh nhân viên y tế cười đùa, chỉ trỏ vào các vết bẩn với chú thích: “Đoán xem chất này là gì!”. Khung hình cuối cùng cho thấy nhiều người tụ tập quanh bàn khám có vết bẩn, với dòng chữ: “Nhớ để lại cho nhân viên y tế những món quà dễ thương như thế này nhé!”.

Hành động đùa cợt của nhóm nhân viên y tế Mỹ bị lên án. Ảnh: NYP

Ngày 4/9, Sutter Health cho biết một cựu nhân viên đã nghỉ việc từ cuối tháng 7 đã đăng video "vô cảm" trên lên TikTok. Người này không còn làm việc tại thời điểm video xuất hiện trên mạng. Dù video gốc đã bị xóa, nội dung vẫn tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội.

“Chúng tôi kỳ vọng mọi nhân viên đều thực hiện sứ mệnh ‘bệnh nhân là trên hết’ và tuân thủ các chuẩn mực cao nhất về lòng nhân ái, sự chuyên nghiệp và tôn trọng. Chúng tôi sẽ sử dụng sự việc này để nhắc nhở toàn bộ nhân viên trong hệ thống về chính sách, nhằm tiếp tục cam kết mang đến dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng và đầy nhân văn", Sutter Health khẳng định.