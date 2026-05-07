Binh sĩ Nga. Ảnh: RT

Hãng tin RT dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 6/5 cho biết cảnh báo của Moscow phải được xem xét hết sức nghiêm túc.

Bà Zakharova tuyên bố Bộ Ngoại giao Nga đã gửi công hàm chính thức tới tất cả các phái đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế được công nhận tại Nga, kêu gọi họ rút nhân viên cũng như sơ tán dân thường khỏi thủ đô Ukraine trước một cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng của các lực lượng vũ trang Moscow vào Kiev, gồm cả các trung tâm ra quyết định nếu Ukraine tiếp tục thực hiện “các kế hoạch tội ác” của nước này.

Bà Zakharova cho hay Nga nhận thức rõ thái độ của phương Tây đối với lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến II (Ngày Chiến thắng) cũng như những nỗ lực viết lại lịch sử và phá hủy có hệ thống các di sản tưởng niệm thời Liên Xô. "Khi họ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, họ đang hành động như những kẻ đồng lõa trong các kế hoạch tội ác do chế độ Kiev vạch ra”, phát ngôn viên Nga nhấn mạnh.

Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố ngừng bắn 2 ngày vào 8 - 9/5 để kỷ niệm Thế chiến II kết thúc ở châu Âu. Moscow kêu gọi Kiev làm theo và cảnh báo về một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào Kiev. Bộ này trích dẫn những phát biểu của Tổng thống Ukraine Zelensky, vốn chứa đựng những lời đe dọa nhắm mục tiêu vào Moscow trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Hiện chưa rõ liệu Ukraine có thực sự đáp lại lời kêu gọi của Nga và tuân thủ lệnh ngừng bắn trong các ngày 8 - 9/5 hay không. Sau tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, ông Zelensky gọi lệnh ngừng bắn đó là "không công bằng" và tuyên bố "không ai chính thức đề xuất bất cứ điều gì" với Kiev. Vài giờ sau, Tổng thống Ukraine đơn phương tuyên bố lệnh ngừng bắn bắt đầu từ nửa đêm 5/5 và nói thêm Kiev sẽ "hành động tương xứng" với hành động của Moscow.

Mặc dù cường độ các cuộc tấn công tầm xa do cả hai bên tiến hành đã giảm bớt phần nào, nhưng các hành động thù địch vẫn tiếp diễn.