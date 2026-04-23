Theo RT, tờ Politico ngày 22/4 đã tiết lộ về việc Nhà Trắng thiết kế một danh sách để phân loại các thành viên NATO thành 2 nhóm "tích cực" và "tiêu cực", dựa trên việc họ có đứng về phía Mỹ trong cuộc xung đột Iran hay không.

"Tài liệu này được chuẩn bị trong cuộc gặp gần đây giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Tài liệu đã liệt kê mức độ đóng góp của từng nước trong khối, đồng thời phản ánh cách nói quen thuộc của Lầu Năm Góc: những 'đồng minh kiểu mẫu' xứng đáng được ưu ái, còn những nước khác có thể bị phạt", nguồn tin của Politico cho biết.

Hiện chính quyền Tổng thống Trump chưa công khai về những biện pháp "mang tính trừng phạt", nhưng một số quan chức Mỹ tiết lộ rằng chúng có thể bao gồm việc điều chỉnh lại vị trí đóng quân, cắt giảm các cuộc tập trận, hoặc chuyển hướng hợp tác quân sự với các thành viên bị coi là "không tích cực".

Trong trường hợp này, những nước như Ba Lan hay Romania có thể hưởng lợi, bởi họ được xem là đang được lòng ông Trump. Ba Lan vốn đã có khoảng 10.000 lính Mỹ đồn trú, còn căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu của Romania thì đang được cân nhắc như một cơ sở có thể tiếp nhận thêm lực lượng Mỹ.

Trên thực tế, những rạn nứt giữa Tổng thống Trump và NATO đã xuất hiện từ nhiều năm trước, khi nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng các nước châu Âu không đóng góp đủ cho an ninh chung, dù vẫn liên tục rót hàng tỷ USD cho Ukraine.

Tới hiện tại, bất đồng càng lộ rõ hơn khi cuộc xung đột Iran nổ ra. Tây Ban Nha là một trong những nước phản đối rõ ràng nhất, còn Anh và Pháp cũng được cho là đã từ chối hoặc trì hoãn các đề nghị hỗ trợ từ phía Mỹ. Ngược lại, một số nước như Romania hay Bulgaria lại tích cực hợp tác với Washington, đặc biệt trong chuyện bố trí căn cứ hoặc hậu cần.