Theo báo Kyiv Post, HUR hôm 6/5 đã công bố một video về chiến dịch tấn công diễn ra từ tháng 4, nhắm mục tiêu vào hệ thống đường sắt hậu cần được lực lượng Nga sử dụng ở Crưm.

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã thực hiện 5 cuộc tấn công chính xác nhắm vào các đầu máy xe lửa khi chúng đang di chuyển. Các đoàn tàu được cho đang vận chuyển thiết bị quân sự và nhiên liệu, bao gồm cả các toa chở dầu. Theo HUR, các cuộc tập kích đã gây cháy các tài sản đường sắt trọng yếu và làm gián đoạn hoạt động hậu cần quân sự của Nga ở Crưm.

HUR mô tả chiến dịch trên là một phần trong nỗ lực liên tục của Ukraine nhằm làm suy yếu và gây khó khăn cho các tuyến đường tiếp tế của Nga.

Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine (SSO) trước đó thông báo các đơn vị máy bay không người lái (UAV) của SSO đã tấn công một căn cứ tên lửa Iskander của Nga ở Crưm. Theo SSO, mục tiêu là một địa điểm lưu trữ bí mật các hệ thống tên lửa chiến thuật nằm tại một căn cứ tên lửa cũ gần khu định cư Ovrazhky, cách Simferopol khoảng 40km về phía đông.