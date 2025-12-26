Theo TASS, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 25/12 khẳng định Moscow sẵn sàng "chính thức hóa bằng văn bản" cam kết không tấn công các thành viên NATO.

"Nga sẵn sàng hợp thức hóa cam kết không tấn công NATO bằng một văn kiện có giá trị ràng buộc pháp lý. Hình thức cụ thể sẽ được quyết định thông qua đàm phán, nhưng đó sẽ phải là đạo luật pháp lý quốc tế đầy đủ. Chúng tôi vẫn luôn để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc đàm phán nghiêm túc, trái ngược với phần lớn các nước phương Tây, những bên đã lựa chọn leo thang quân sự, chính trị và kinh tế", bà Zakharova cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Quan chức Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, các quốc gia 'hung hăng' của phương Tây là bên phải chịu trách nhiệm cho sự leo thang tại châu Âu. "Chính họ đã đánh mất cơ hội đối thoại trong việc bảo đảm an ninh châu Âu và an ninh toàn cầu", bà Zakharova nói thêm.

Vào đầu tuần này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cũng bác bỏ các cáo buộc cho rằng Moscow có kế hoạch tấn công NATO trong tương lai, nhấn mạnh rằng những hành động như vậy "không đem lại lợi ích gì".

"Chúng tôi không có kế hoạch tấn công các nước EU và NATO. Nga không theo đuổi mục tiêu gây hấn như những gì bị đồn thổi. Tổng thống Putin thậm chí sẵn sàng chính thức hóa cam kết này nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay", ông Ryabkov nhấn mạnh.