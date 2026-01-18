Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Theo RT, hôm qua (17/1) ông Trump cho biết, mức thuế 10% sẽ có hiệu lực vào ngày 1/2 và sẽ được tăng lên 25% vào tháng 6 và sẽ được duy trì cho tới khi Mỹ đạt được thỏa thuận mua Greenland, lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Trong những tuần gần đây, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố Mỹ cần sáp nhập Greenland vì lợi ích “an ninh quốc gia” và để đối phó với mối đe dọa được cho là từ Trung Quốc và Nga. Tổng thống Mỹ đã thể hiện quyết tâm ngày càng tăng trong việc giành lấy lãnh thổ này bằng mọi giá, gồm cả bằng vũ lực.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố: "Không ai được phép động đến mảnh đất thiêng liêng này, đặc biệt là khi an ninh quốc gia của Mỹ và toàn thế giới đang bị đe dọa. Trên hết, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan đã đến Greenland, với mục đích không rõ ràng... Tất cả các quốc gia được liệt kê sẽ phải chịu thuế và khoản thuế này sẽ phải trả cho đến khi đạt được thỏa thuận".

Đáp trả lời đe dọa của ông Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết sẽ có phản ứng “thống nhất và phối hợp”. Nhà lãnh đạo Pháp cho hay: "Việc đe dọa áp thuế là không thể chấp nhận được và không có chỗ đứng trong bối cảnh này. Người châu Âu sẽ đáp trả một cách thống nhất và phối hợp nếu chúng được xác nhận. Chúng tôi sẽ đảm bảo chủ quyền châu Âu được duy trì”.

Trong khi các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu phần lớn tránh xung đột công khai với Mỹ về vấn đề Greenland song các quốc gia bị ảnh hưởng đã cử một số lượng nhỏ quân nhân đến Greenland để thể hiện sự ủng hộ đối với Đan Mạch.

Hiện nay, cả chính quyền Đan Mạch và Greenland đều bác bỏ viễn cảnh nhượng lại hòn đảo này cho Mỹ cùng với khẳng định rằng tương lai của Greenland nằm trong tay người dân nơi đây.