Giáo sư Paul Lee, chuyên gia y sinh người Anh, nhận định, để cải thiện sức khỏe lâu dài, chúng ta có thể áp dụng “quy tắc 1%”. Theo ông, cơ thể con người được thiết kế để vận động, vì vậy việc đi bộ thường xuyên, vận động các khớp và tập luyện tăng cường sức mạnh sẽ duy trì mô và hệ tuần hoàn. Bên cạnh đó, việc uống đủ nước, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý và hạn chế các yếu tố có hại góp phần tạo ra môi trường tốt hơn cho các tế bào hoạt động. Giấc ngủ và quá trình phục hồi của cơ thể cũng đóng vai trò quan trọng.

Theo Mirror, ông Lee cho rằng thay vì cố gắng thay đổi lớn trong thời gian ngắn, mọi người nên tập trung cải thiện những điều nhỏ nhưng có thể duy trì mỗi ngày. Chẳng hạn đi bộ nhiều hơn một chút, uống đủ nước hơn hoặc đi ngủ sớm hơn một lúc. Khi được duy trì trong nhiều tháng và nhiều năm, những thay đổi nhỏ này có thể tạo ra tác động đáng kể đối với sức khỏe.

Uống thêm chút nước mỗi ngày cũng có tác dụng tốt với sức khỏe. Ảnh minh họa: AI

Ở góc độ dinh dưỡng, chuyên gia người Anh Josie Jones khuyến nghị 3 nguyên tắc đơn giản có thể áp dụng hằng ngày. Thứ nhất là tiêu thụ khoảng 90g protein mỗi ngày để hỗ trợ duy trì khối cơ, kiểm soát cảm giác thèm ăn và bảo vệ sức khỏe chuyển hóa, đặc biệt từ tuổi trung niên trở đi. Thứ hai là bổ sung khoảng 30g chất xơ mỗi ngày nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ điều hòa đường huyết và có liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch cũng như một số loại ung thư. Thứ ba là bổ sung một lượng nhỏ chất béo lành mạnh, chẳng hạn từ dầu ô liu, các loại hạt hoặc cá béo, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và tạo cảm giác no.

Theo bà Jones, khi bữa ăn được xây dựng xoay quanh protein, thực vật giàu chất xơ và chất béo lành mạnh, mọi người sẽ giảm tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến.

Florence Achery, người sáng lập một trung tâm yoga ở Anh, nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe cột sống trong bối cảnh tình trạng đau lưng và giảm khả năng vận động ngày càng phổ biến. Bà cho biết, mỗi buổi sáng thường thực hiện chuỗi động tác kết hợp kéo giãn, giữ thăng bằng và tăng cường sức mạnh nhằm đánh thức cơ thể và cải thiện khả năng vận động. Bài tập này chỉ mất khoảng 10 phút.

Ngoài ra, bà Achery cũng khuyến khích thói quen đi bộ sau bữa trưa để cải thiện tâm trạng, đồng thời nhấn mạnh rằng sức khỏe tinh thần quan trọng không kém sức khỏe thể chất. Bà khuyên nên hạn chế thiết bị công nghệ trong phòng ngủ, tránh lướt mạng xã hội ngay khi thức dậy hoặc trước khi đi ngủ và tắt thông báo mạng xã hội nếu cảm thấy lo âu. Những thay đổi nhỏ trong lối sống có thể giúp mọi người kiểm soát tốt hơn sức khỏe thể chất và tinh thần của mình.