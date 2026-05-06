Ngày 6/5, Học viện Ngoại giao công bố phương án tuyển sinh năm 2026. Học viện dự kiến tuyển 2.200 sinh viên theo 4 phương thức: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét tuyển kết hợp điểm học bạ và chứng chỉ quốc tế, xét tuyển kết hợp chứng chỉ SAT/ACT/A-level/bằng IB và chứng chỉ quốc tế, xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT.

Với phương thức xét tuyển kết hợp điểm học bạ và chứng chỉ quốc tế, thí sinh cần có điểm trung bình 6 học kỳ của 2 môn dùng để xét tuyển (ngoài môn Ngoại ngữ) đạt từ 8,5 trở lên; có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, dự kiến từ 22 điểm trở lên; có một trong các chứng chỉ quốc tế sau đây:

Với phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, yêu cầu về chứng chỉ quốc tế tương tự như trên. Với chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế, thí sinh cần đạt SAT từ 1330 điểm, ACT từ 29 điểm, A-level có từng môn đạt từ D trở lên hoặc IB Diploma với tổng điểm đạt từ 30 trở lên.

Với phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Học viện sử dụng 13 tổ hợp xét tuyển, gồm: A00, A01, C00, D01, D03, D04, D02, D06, D07, D09, D10, D14, D15.

Đối với các tổ hợp xét tuyển có môn Ngoại ngữ, điểm môn Ngoại ngữ của thí sinh có thể được thay thế bằng điểm quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định của Học viện. Bảng quy đổi cụ thể như sau:

Năm 2026, mức học phí của Học viện Ngoại giao dự kiến tăng 5-17 triệu đồng, tùy ngành. Cụ thể, các ngành Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Kinh tế Quốc tế, Luật quốc tế, Truyền thông quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Luật thương mại quốc tế có mức thu 50-53 triệu đồng/năm học.

Với các ngành Hàn Quốc học, Hoa Kỳ học, Trung Quốc học, Nhật Bản học có mức học phí gần 48 triệu đồng/năm học.