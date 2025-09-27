Để không bị gián đoạn khi lưu thông qua trạm thu phí không dừng, các ngân hàng đã và đang hướng dẫn khách hàng đang sử dụng dịch vụ của VETC/ePass lưu ý thực hiện chuyển đổi tài khoản theo 4 bước như sau:

Bước 1: Chuyển đổi tài khoản thu phí không dừng hiện nay sang tài khoản giao thông theo hướng dẫn chi tiết của nhà cung cấp (VETC/ePass)

Theo đó, người dùng cần chuẩn bị CCCD gắn chip, chụp ảnh mặt trước và mặt sau CCCD theo hướng dẫn trên màn hình; bật NFC trên điện thoại và làm theo hướng dẫn; thực hiện định danh khuôn mặt theo hướng dẫn.

Các bước chuyển đổi tài khoản sang tài khoản giao thông. Nguồn: VETC.

Bước 2: Lựa chọn phương tiện thanh toán cho tài khoản giao thông.

Với VETC: Phương tiện thanh toán mặc định là ví điện tử VETC. Phương tiện này được tích hợp ngay khi khách hàng chuyển đổi sang tài khoản giao thông (khách hàng không cần phải làm gì thêm).

Với ePass: Phương tiện thanh toán liên kết với tài khoản giao thông ePass là ví điện tử Viettel Money hoặc thẻ tín dụng quốc tế. Khách hàng cần thực hiện liên kết trong quá trình chuyển đổi.

Các bước kết nối phương tiện thanh toán với ví điện tử. Nguồn: VETC.

Bước 3: Kết nối tài khoản ngân hàng với ví điện tử để tạo nguồn tiền thanh toán.

Bước 4: Sau khi kết nối với tài khoản ngân hàng thành công, người dùng cần lưu ý nạp tiền trước mỗi chuyến đi.

Sau khi định danh và liên kết phương tiện thanh toán, trạng thái chuyển đổi sẽ hiển thị ngay trên App theo 2 cách:

Tại màn hình trang chủ (Home): Xuất hiện thông báo “Chuyển đổi thành công”.

Tại màn hình tra cứu số dư: Hiển thị tên tài khoản là “Tài khoản giao thông”, đồng thời số dư trong tài khoản giao thông được hiển thị rõ ràng.

Nếu khách hàng chưa hoàn tất chuyển đổi, màn hình App VETC hiển thị thông báo: “Cần định danh”; “Cần kết nối phương tiện thanh toán” hoặc “Cần thực hiện ngay.”

Theo hướng dẫn của VETC, khách hàng cần tiếp tục thực hiện các bước định danh và liên kết theo hướng dẫn.