Đặt ban thờ ở nơi không sạch sẽ Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, một trong những điều đặc biệt cần lưu ý khi đặt ban thờ là phải chọn nơi sạch sẽ. Ban thờ Thần Tài không được đặt gần nhà vệ sinh, nhà tắm, nhà bếp hay nơi phơi đồ... Điều này là cấm kỵ trong thờ cúng. Nếu nhà cửa chật hẹp, không có nhiều nơi để lựa chọn thì cần chọn nơi sạch sẽ nhất, tôn nghiêm nhất trong nhà để thỉnh cầu thần linh thứ lỗi cho.

Quên tắm rửa mộc dục cho tượng Thần Tài Theo quan niệm dân gian, trước khi làm lễ cúng vía Thần Tài, ban thờ cùng các tượng thờ cần được lau rửa sạch sẽ, như thế mới giúp cho các thần linh thấu rõ được tấm lòng thành kính của mình. Điều này thể hiện sự tín ngưỡng tâm linh của gia chủ, mong được thần linh phù hộ, làm ăn gặp nhiều may mắn, tài lộc đủ đầy. Ngày mùng 8 hoặc mùng 9 âm lịch, các gia chủ nên tắm rửa mộc dục cho tượng Thần Tài cũng như lau dọn ban thờ cho sạch sẽ để chuẩn bị đón đại lễ. Ngày thường lau rửa cho tượng, gia chủ có thể dùng nước ấm pha rượu gừng là được, nhưng tới ngày vía Thần Tài, gia chủ nên cầu kì hơn một chút là dùng nước ngũ vị hương có: hồi khô, quế khô là 2 vị cố định, gừng, sả, hương nhu, đinh hương, xuyên tâm liên, gỗ vang, gỗ bạch đàn, lá nếp, lá bưởi... tùy thổ nhưỡng vùng miền địa phương mà ta vận dụng. Sau khi tắm rửa cho các tượng thần xong, các bạn đừng quên dùng khăn khô lau sạch nước rồi mới đặt lên ban thờ, tránh để tượng thần còn ướt nước đã vội cúng cầu là không tốt, bạc lộc.

Không bài trí khu vực tài vị chuẩn xác Khi bài trí ban thờ Thần Tài, gia chủ cần lưu ý thứ tự các đồ thờ cúng trên ban thờ, không được đặt tùy tiện. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, chính giữa ban thờ Thần Tài là bát nhang. Gia chủ nên nhớ vị trí đặt các tượng Thần Tài chuẩn xác trên ban thờ dựa theo đặc tính các vị thần.

Mặc trang phục không nghiêm túc, thiếu chỉnh tề Trong mọi nghi thức cầu khấn, người thực hiện phải giữ tâm thành kính và sửa soạn trang phục nghiêm chỉnh, sạch sẽ, gọn gàng. Đây là điều tối thiểu thể hiện lòng thành với bề trên, cầu mong may mắn, tài lộc.

Nói tục, đánh cãi nhau Vào ngày vía Thần Tài, gia chủ chú ý không ăn nói tục tĩu, gây mâu thuẫn, bất hòa, ảnh hưởng tới tâm trạng. Gia đạo bất an thì thần linh quở phạt. Trước, trong và sau khi làm lễ, gia chủ không được nói lời thô tục, chửi mắng người khác kẻo thần, Phật trách phạt, khiến cho việc làm ăn thất bát.