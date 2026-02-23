Nguồn gốc của ngày vía Thần Tài xuất phát từ chuyện xưa. Chuyện kể rằng, Thần Tài là vị thần sống trên trời. Trong một lần xuống dưới hạ giới do uống rượu say, đầu ông va vào đá nên không nhớ mình là ai.
Quá trình lưu lạc dưới nhân gian, quần áo Thần Tài mặc bị người dân đem đi bán. May thay, khi Thần Tài đi lang thang ăn xin thì được một cửa hàng bán gà, vịt mời ăn.
Kỳ lạ là từ đó cửa hàng này đông nghịt khách hàng. Một thời gian sau, chủ cửa hàng thấy Thần Tài không làm gì lại ăn bốc nên đuổi đi, không cho ở nữa.
Sau sự việc, cửa hàng này làm ăn sa sút, vắng khách. Thấy vậy, nhiều người kinh doanh khác đến mời Thần Tài về, đưa đi mua quần áo mới.
Vị thần này tìm đến đúng cửa hàng đã mua lại quần áo lúc trước của mình. Sau đó, Thần Tài mặc lại quần áo, đội mũ rồi bay về trời vào ngày mùng 10 tháng Giêng.
Để tưởng nhớ Thần Tài, mọi người chọn ngày này là ngày vía Thần Tài. Từ đó, vào ngày mùng 10 tháng Giêng hằng năm người dân lại sắm sửa lễ vật cúng Thần Tài và mua vàng để cầu tài lộc may mắn, sung túc cho cả năm.
Ngày vía Thần Tài là ngày lễ quan trọng trong tín ngưỡng của người Việt Nam, đặc biệt đối với những người làm kinh doanh, buôn bán.
Ngày này được xem là dịp để mọi người cầu mong may mắn, tài lộc trong năm mới.
Vía Thần Tài năm 2026 rơi vào mùng 10 tháng Giêng, tức ngày 26/2/2026 dương lịch.
Đây được xem là thời điểm Thần Tài bay về trời nên người xưa cúng vía mong mang lại may mắn về tiền bạc, buôn bán và công việc.
Thần Tài là một trong những vị thần nổi tiếng của tín ngưỡng phương Đông, chuyên trông coi tiền tài, vàng bạc cho gia chủ.
Vì vậy, vào ngày mùng 10 tháng Giêng, người dân thường làm các việc sau:
- Lau dọn bàn thờ Thần Tài.
- Chuẩn bị đồ cúng chu đáo, đầy đủ
- Làm lễ đón Thần Tài
- Mua vàng để cúng và tích trữ
Trong ngày này, gia chủ cũng cần tránh các việc sau để có được may mắn, tài lộc:
- Bài trí ban thờ Thần Tài lộn xộn
- Đặt ban thờ ở những nơi không sạch sẽ
- Khi cúng thái độ không nghiêm túc, quần áo không chỉnh tề