Nguồn gốc, ý nghĩa của ngày vía Thần Tài

Nguồn gốc của ngày vía Thần Tài xuất phát từ chuyện xưa. Chuyện kể rằng, Thần Tài là vị thần sống trên trời. Trong một lần xuống dưới hạ giới do uống rượu say, đầu ông va vào đá nên không nhớ mình là ai.

Quá trình lưu lạc dưới nhân gian, quần áo Thần Tài mặc bị người dân đem đi bán. May thay, khi Thần Tài đi lang thang ăn xin thì được một cửa hàng bán gà, vịt mời ăn.

Kỳ lạ là từ đó cửa hàng này đông nghịt khách hàng. Một thời gian sau, chủ cửa hàng thấy Thần Tài không làm gì lại ăn bốc nên đuổi đi, không cho ở nữa.

Sau sự việc, cửa hàng này làm ăn sa sút, vắng khách. Thấy vậy, nhiều người kinh doanh khác đến mời Thần Tài về, đưa đi mua quần áo mới.

Vị thần này tìm đến đúng cửa hàng đã mua lại quần áo lúc trước của mình. Sau đó, Thần Tài mặc lại quần áo, đội mũ rồi bay về trời vào ngày mùng 10 tháng Giêng.

Ảnh minh họa: Loan Trần

Để tưởng nhớ Thần Tài, mọi người chọn ngày này là ngày vía Thần Tài. Từ đó, vào ngày mùng 10 tháng Giêng hằng năm người dân lại sắm sửa lễ vật cúng Thần Tài và mua vàng để cầu tài lộc may mắn, sung túc cho cả năm.