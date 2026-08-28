Theo TechAdvisor, sử dụng công cụ phân tích bộ nhớ trên Galaxy S23 Ultra có thể giải phóng hơn 10GB dung lượng. Tuy nhiên, nhiều người dùng Samsung Galaxy chưa biết hoặc chưa từng dùng tính năng này.

Device Care - công cụ quản lý bộ nhớ bị bỏ quên

Device Care là ứng dụng hệ thống được cài sẵn trên smartphone Galaxy, cung cấp các chức năng quản lý pin, bộ nhớ, RAM, hiệu suất và bảo trì thiết bị.

Nhiều người chỉ biết đến Device Care như một công cụ tối ưu hóa nhanh nhưng phần quản lý bộ nhớ có thể hữu ích hơn. Tính năng này không chỉ thống kê dung lượng đang sử dụng mà còn xác định các tệp chiếm nhiều không gian và đưa ra đề xuất cụ thể về những gì có thể xóa.

Khác với các nút "dọn dẹp" tự động, Device Care cho phép người dùng xem từng nhóm tệp và tự quyết định dữ liệu nào cần loại bỏ.

Công cụ Device Care tích hợp sẵn trên điện thoại Samsung Galaxy sẽ giúp xóa các dữ liệu không cần thiết. Ảnh: TechAdvisor

Cách mở Device Care trên Galaxy

Device Care nằm trong phần Cài đặt của điện thoại Galaxy, không cần cài thêm ứng dụng.

Người dùng mở Cài đặt, chọn Chăm sóc thiết bị (Device Care), sau đó nhấn Bộ nhớ (Storage).

Màn hình này hiển thị tổng quan về dung lượng đang được sử dụng, gồm ứng dụng, ảnh, video, tệp âm thanh, tài liệu, thùng rác và các nhóm dữ liệu khác.

Thay vì kiểm tra từng danh mục, người dùng nên bắt đầu với hai mục Tệp trùng lặp (Duplicate Files) và Tệp lớn (Large Files).

Tệp trùng lặp thường có thể xóa nếu người dùng đã xác định chúng không còn cần thiết. Trong khi đó, mục Tệp lớn có thể chứa video, file nén hoặc các tệp tải xuống cũ. Việc kiểm tra hai nhóm này có thể giúp giải phóng 5-10 GB trong một lần dọn dẹp, tùy lượng dữ liệu trên máy.

Tìm các tệp không cần thiết

Cuộn xuống trong mục Bộ nhớ, người dùng sẽ thấy các đề xuất dọn dẹp cụ thể. Device Care có thể phân loại những dữ liệu như file âm thanh cũ, ảnh chụp màn hình, bộ nhớ đệm ứng dụng, dữ liệu hệ thống tạm thời hoặc các tệp cài đặt.

Mỗi nhóm đều cho biết lượng dung lượng có thể giải phóng. Người dùng chỉ cần mở danh mục, kiểm tra từng tệp và lựa chọn dữ liệu muốn xóa.

Ban đầu, Device Care chỉ hiển thị một số đề xuất. Nhấn Hiển thị thêm (Show more) để xem các nhóm dữ liệu khác. Đây có thể là nơi tìm thấy những tệp chiếm nhiều dung lượng nhưng đã bị người dùng bỏ quên từ lâu.

Điểm đáng chú ý là Device Care không tự động xóa dữ liệu. Người dùng vẫn kiểm soát hoàn toàn những gì được giữ lại hoặc loại bỏ.

Đừng quên dọn Thùng rác

Ở cuối mục Bộ nhớ là Thùng rác (Recycle Bin). Trên các thiết bị Samsung, tệp đã xóa có thể được lưu tạm thời tại đây thay vì biến mất ngay lập tức.

Nếu không thường xuyên kiểm tra, những dữ liệu này có thể tiếp tục chiếm dung lượng. Người dùng có thể mở Thùng rác và xóa vĩnh viễn các tệp không còn cần thiết để lấy lại không gian lưu trữ.

Lưu trữ ứng dụng thay vì xóa

Device Care cũng có mục Ứng dụng không sử dụng (Unused Apps), liệt kê những ứng dụng đã lâu không được mở.

Với ứng dụng chắc chắn không còn dùng, gỡ cài đặt là cách đơn giản nhất. Nhưng nếu vẫn muốn giữ lại để sử dụng trong tương lai, người dùng có thể chọn lưu trữ ứng dụng, nếu thiết bị và phiên bản phần mềm hỗ trợ.

Khi lưu trữ, các thành phần cài đặt của ứng dụng được loại bỏ để giải phóng phần lớn dung lượng, trong khi dữ liệu cá nhân, thông tin đăng nhập và cài đặt được giữ lại. Biểu tượng ứng dụng vẫn xuất hiện trên màn hình và người dùng có thể chạm vào để khôi phục.

Trong mục ứng dụng không sử dụng, chuyển sang tab Có thể lưu trữ (Archivable) để xem những ứng dụng phù hợp và chọn nhiều ứng dụng cùng lúc.

Trên Galaxy S23 Ultra, việc lưu trữ 7 trong số 20 ứng dụng không sử dụng giúp giải phóng thêm khoảng 1,5 GB.

Dọn RAM và bộ nhớ đệm

Ngoài bộ nhớ lưu trữ, Device Care còn có phần RAM, cho phép xem lượng bộ nhớ đang được các ứng dụng chạy nền sử dụng. Người dùng có thể chọn xóa các tiến trình không cần thiết để giải phóng RAM.

Một tùy chọn khác nằm trong phần thông tin của từng ứng dụng là xóa bộ nhớ đệm (cache). Đây là các tệp tạm thời được ứng dụng tạo ra nhằm giúp tải dữ liệu nhanh hơn. Sau thời gian dài, bộ nhớ đệm của một số ứng dụng có thể tăng đáng kể.

Tuy nhiên, không nên xóa bộ nhớ đệm một cách máy móc. Việc này có thể khiến ứng dụng phải tải lại một số dữ liệu và trong ngắn hạn có thể làm thời gian mở ứng dụng lâu hơn.

Với nhu cầu dọn dẹp thông thường, công cụ Device Care tích hợp sẵn trên Galaxy đã đủ để xác định những dữ liệu chiếm dung lượng mà không cần đến ứng dụng bên thứ ba.

Các ứng dụng "dọn rác" trên Play Store không thực sự cần thiết trong nhiều trường hợp. Một số ứng dụng có thể yêu cầu quyền truy cập rộng hơn mức cần thiết để thực hiện chức năng dọn dẹp, trong khi Device Care đã được tích hợp trực tiếp vào hệ thống.

(Theo TechAdvisor)