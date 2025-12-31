Trong năm qua, nhiều vụ bạo lực học đường nghiêm trọng đã xảy ra, dẫn đến thương tích nặng và tử vong. Điều đáng lo ngại là khi có mâu thuẫn, học sinh lại xem việc dùng bạo lực là “cách giải quyết bình thường”.

Nam sinh lớp 9 dùng dao đâm bạn nhập viện cấp cứu ở Gia Lai

Đầu tháng 12, hai học sinh lớp 9 của Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (Gia Lai) sau giờ học buổi sáng đã hẹn gặp nhau tại một quán ăn vặt trước cổng trường để “giải quyết mâu thuẫn có từ trước”.

Tại đây, cả hai xảy ra cãi vã rồi lao vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, một em rút con dao mang theo người, đâm vào ngực bạn, khiến nam sinh này bị thương phải đi cấp cứu ở bệnh viện.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nam sinh đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 331 với vết thương hở ở thành ngực trái, phía nách giữa khoảng cung sườn số 7-8.

Học sinh hành hung khiến bạn tử vong ở Thanh Hóa

Một vụ việc khác cách đây không lâu, xảy ra tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa. Một nam sinh lớp 10 bị một nhóm học sinh cùng trường xông vào tận lớp học để hành hung. Sau khi sự việc xảy ra, thầy cô và học sinh đã đưa nạn nhân xuống phòng y tế sơ cứu, sau đó chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, xuất huyết não.

Tuy nhiên, do vết thương nặng, sau nhiều ngày trong tình trạng nguy kịch, nam sinh này đã không qua khỏi.

Nam sinh hành hung, đẩy bạn xuống hồ rồi bỏ đi ở Lào Cai

Một vụ việc gây bức xúc khác xảy ra tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Một nam sinh lớp 8 của Trường THCS Quang Trung dùng hung khí tấn công bạn rồi đẩy xuống hồ. Nguyên nhân được xác định trong quá trình học tập, giữa hai em đã có mâu thuẫn do N.L.T. nhiều lần trêu chọc, có lời lẽ xúc phạm đến bố mẹ của V.T.Đ.

Sáng 5/11, em T. tiếp tục giấu sách vở và trêu đùa bạn. Bị dồn nén và bực tức, Đ. sau khi về nhà ăn trưa đã lấy một con dao giấu vào cặp mang đến trường buổi chiều.

Nam sinh lớp 8 sau khi hành hung đã đẩy nạn nhân xuống hồ nước rồi bỏ đi. Ảnh cắt từ clip

Khi tan học, Đ. và T. rủ nhau ra bờ hồ để “nói chuyện giải quyết mâu thuẫn”. Tại đây, Đ. yêu cầu T. dừng các hành vi trêu chọc nhưng bất thành. Bực tức, Đ. lấy dao đâm nhiều nhát vào lưng và vai bạn. Sau đó, em ôm kéo rồi đẩy bạn xuống hồ, rồi bỏ về. Rất may ngay lúc đó một người dân đi ngang qua phát hiện đã kịp thời đưa nạn nhân lên bờ và đưa đi cấp cứu, giúp em thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng.

Học sinh đánh nhau dẫn đến tử vong

Hồi giữa tháng 10, trên địa bàn xã Quảng Bình (tỉnh Thanh Hóa) cũng xảy ra vụ học sinh đánh nhau, khiến một nam sinh lớp 12 của Trường THPT Đặng Thai Mai tử vong. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn bột phát trong lúc học môn thể dục vào buổi sáng.

Sau khi tan trường, học sinh lớp 12 đã chặn đường, sử dụng tay, chân, mũ bảo hiểm đuổi đánh bạn. Trong lúc đánh nhau, nam sinh lớp 11 đã rút dao bấm mang theo người, đâm vào cổ học sinh lớp 12, khiến em này tử vong.

Nam sinh lớp 9 đánh bạn nhập viện bằng gậy ba khúc

Cũng vào hồi giữa tháng 10, tại An Giang, một nam sinh lớp 9 dùng gậy ba khúc đánh vào đầu, mặt học sinh lớp 8 cùng Trường THCS Bình Thạnh Đông, gây thương tích nặng. Nguyên nhân là do có mâu thuẫn từ trước, hai nam sinh hẹn đến khu đất trống để đánh nhau. Đi cùng còn có một số học sinh khác.

Trong lúc cả hai đánh nhau bằng tay, một người bạn của nam sinh lớp 9 bất ngờ dùng gậy ba khúc vụt nhiều cái vào đầu, mặt nam sinh lớp 8. Sau đó, nam sinh này được người dân đưa đến trạm y tế để băng bó vết thương và gia đình đưa đến bệnh viện để điều trị.

Nữ sinh bị bạn giẫm đạp trong nhà vệ sinh

Một vụ việc khác cũng được lan truyền khi một nữ sinh lớp 8 của Trường THCS An Điền (TPHCM) bị nhóm bạn kéo vào nhà vệ sinh rồi đánh, dẫm đạp liên tục lên người.

Nữ sinh bị bạn học đánh hội đồng trong nhà vệ sinh trường học. Ảnh cắt từ clip

Theo clip, nữ sinh mặc đồng phục, đeo khăn quàng đỏ đứng nép trong một góc nhà vệ sinh thì bị nhóm bạn xông vào đánh: Dùng tay đấm vào đầu và mặt, dùng chân đạp, giật tóc và kéo lê trên sàn. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến và cổ vũ của nhiều học sinh khác, trong khi nạn nhân chỉ biết nằm dưới sàn chịu trận. Tất cả chỉ giải tán khi bị một thầy giáo phát hiện.

Gia đình nạn nhân đã đưa con đến bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán đa chấn thương, rạn nứt ba xương sườn, tâm lý hoảng sợ.

Nam sinh bị đánh hội đồng đến gãy xương sườn

Một vụ việc khác xảy ra tại tỉnh Bắc Kạn hồi tháng 5. Một nam sinh lớp 8 Trường THCS Bắc Kạn bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng, dẫn đến gãy nhiều xương sườn. Bốn học sinh liên quan gồm T.A.Đ, B.T.N.D (lớp 9) và G.P.V, T.B.K (lớp 8). Trong đó, G.P.V có nhiệm vụ quay video cảnh ba học sinh còn lại đánh N.H.H, học sinh lớp 8 cùng trường.

Nguyên nhân xuất phát từ việc N.H.H từng hỏi mua diều do T.A.Đ rao bán nhưng không mua, đồng thời bị nghi nhắn tin với bạn gái của Đ. Dù nam sinh này đã chụp màn hình tin nhắn để chứng minh nhưng Đ vẫn không tin.

Trong giờ giải lao, N.H.H bị gọi đến khu nhà thực hành và bị đánh lần đầu. Sau đó cùng ngày, em tiếp tục bị lôi vào nhà vệ sinh và bị ba học sinh lao vào dùng chân, tay đấm, đá túi bụi khiến em không kịp phản kháng.

Chỉ khi nghe thấy tiếng hô “cô giáo đến”, cả nhóm mới dừng lại. Sau vụ việc, H rất sợ hãi, không dám chia sẻ với ai.

Kết quả chụp cắt lớp cho thấy H bị gãy cung trước xương sườn 5,6,7 bên trái và có khí trong khớp vai trái.

Cơ quan công an làm việc với đại diện nhà trường và các học sinh.

Những vụ việc đau lòng kể trên đều có những điểm chung do mâu thuẫn cá nhân, cách giải quyết bằng bạo lực và tính chất nghiêm trọng khi sử dụng hung khí, dao, để lại hậu quả đau lòng.

Theo PGS.TS Phạm Mạnh Hà, chuyên gia tâm lý, Đại học Bách khoa Hà Nội, để ngăn chặn bạo lực học đường, cần kiến tạo lại hệ giá trị mà ở đó mỗi đứa trẻ cảm thấy được tôn trọng, được bảo vệ và có cơ hội phát triển lành mạnh.

“Chỉ khi trẻ được học cách yêu thương thay vì trừng phạt, biết lắng nghe thay vì áp đặt, biết tôn trọng thay vì kiểm soát, bạo lực mới dần được loại bỏ”, ông Hà nói.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Việt Nam cho rằng, cần phải dạy trẻ giá trị sống, biết yêu thương, tác động đến cảm xúc, tình cảm để đưa trẻ đến những hành vi đúng đắn. Ngoài ra, cần phải có cơ sở pháp lý để xử lý trong các vụ việc cụ thể, từ đó tạo ra những thay đổi, chuyển biến trong hành vi của học sinh.

Trong khi đó, PGS.TS Trần Thu Hương, chuyên gia tâm lý, nhận định hành vi bạo lực ở học sinh có nhiều nguyên nhân mà sự bùng nổ của công nghệ thông tin đóng vai trò thúc đẩy. Tiếp xúc thường xuyên với clip bạo lực và nội dung cổ vũ xung đột khiến trẻ dần tiếp nhận hành vi hung hãn và xem đó là điều chấp nhận được.

Do đó, theo PGS Hương, cần sớm kiểm soát sự tham gia vào môi trường mạng của học sinh, đồng thời có sự kiểm duyệt thông tin trên môi trường mạng. Ngoài ra, nên xem xét kỹ lưỡng hơn những yếu tố về pháp luật để bảo vệ học sinh và khung pháp lý nhằm răn đe hành vi bạo lực. Có như vậy mới hạn chế những trường hợp đáng tiếc xảy ra.