Ảnh: Al Jazeera.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời một số quan chức Mỹ cấp cao cho biết, chiến dịch "Hội nghị thượng đỉnh hỏa lực" của Israel vào ngày 9/9 đã dựa vào các máy bay chiến đấu bắn tên lửa tầm xa, tránh không phận của các nước Ảrập và khiến chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hoàn toàn không hay biết cho tới phút cuối cùng.

Các chiến đấu cơ của Israel, gồm 8 chiếc F-15 và 4 chiếc F-35, đã bay ra Biển Đỏ, phía đối diện với Qatar ở bán đảo Ảrập. Từ đó, một số máy bay đã phóng tên lửa đạn đạo vào không phận thủ đô Doha của Qatar.

Cho tới khi chỉ còn vài phút nữa là cuộc không kích diễn ra, Israel mới thông báo cho quân đội Mỹ về việc nước này sắp thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào Phong trào Hồi giáo Hamas. Theo các quan chức Mỹ, ban đầu Israel không cung cấp thông tin chính xác về mục tiêu. Tuy nhiên, các cảm biến đặt trong không gian của Mỹ đã phát hiện những dấu hiệu nhiệt hồng ngoại của vụ phóng và quỹ đạo của tên lửa, xác nhận Doha là đích đến.

Khoảnh khắc tên lửa Israel rơi xuống Qatar. Video: Times of Israel.

Do được cung cấp thông tin quá gần thời điểm phóng tên lửa thực tế nên Mỹ không có cách nào đảo ngược hoặc yêu cầu Israel dừng tấn công. Theo quan chức Mỹ, hành động của Israel "hoàn toàn không thể tưởng tượng được".

Các quan chức Mỹ tiết lộ, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ đã báo cáo với Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, rồi ông lại báo cáo lên Nhà Trắng. Tổng thống Trump đã chỉ đạo đặc phái viên Steve Witkoff thông báo cho Qatar, song đã quá muộn. Qatar cho biết đã nhận được khoảng 10 phút sau khi tên lửa rơi xuống.

Cũng liên quan tới chiến dịch loại bỏ các lãnh đạo Hamas tại Qatar, tờ Washington Post đưa tin, cơ quan tình báo Mossad của Israel đã từ chối thực hiện một chiến dịch trên bộ vì lo ngại hành động như vậy sẽ phá hỏng các cuộc đàm phán ngừng bắn nhằm đảm bảo tự do cho con tin cũng như làm tổn hại đến mối quan hệ của cơ quan này với Qatar, một bên trung gian hòa giải quan trọng ở Trung Đông. Do đó, Israel buộc phải tiến hành cuộc không kích chưa từng có vào Doha.