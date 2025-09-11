Thủ tướng Israel Netanyahu. Ảnh: Times of Israel

Theo báo Times of Israel, ông Netanyahu hôm 10/9 cũng bác bỏ những chỉ trích ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế đối với chiến dịch không kích của Israel nhằm vào các quan chức Hamas tại Qatar một ngày trước đó. Thủ tướng Israel đã so sánh chiến dịch "Hội nghị thượng đỉnh hỏa lực" của Israel với các hành động của Mỹ sau thảm họa khủng bố vào ngày 11/9/2001, mặc dù cuộc tấn công không loại bỏ bất kỳ mục tiêu nào.

Thủ tướng Netanyahu đã so sánh cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel hồi tháng 10/2023 với vụ tấn công khủng bố Mỹ năm 2001. Nhà lãnh đạo này cho hay, Israel sẽ nhớ mãi ngày 7/10/2023, khi "những kẻ khủng bố Hồi giáo gây ra tội ác man rợ nhất chống lại người Do thái kể từ thảm họa diệt chủng trong Thế chiến II".

Ông Nentanyahu đặt câu hỏi: "Mỹ đã làm gì sau vụ 11/9. Mỹ hứa sẽ truy lùng những kẻ khủng bố đã phạm tội ác tày đình, bất kể chúng ở đâu. Hai tuần sau đó, Mỹ đã thông qua một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó nêu rõ các chính phủ không thể dung túng cho khủng bố".

Thủ tướng Israel lập luận, nước này đã làm theo như vậy và cáo buộc Qatar chứa chấp khủng bố, tài trợ cho Hamas và cung cấp nơi ở cho các thủ lĩnh của nhóm vũ trang này. "Chúng tôi đã làm chính xác những gì Mỹ làm khi truy quét khủng bố al-Qaeda ở Afghanistan và sau khi họ tiêu diệt Osama bin Laden ở Pakistan", ông Netanyahu nói, đồng thời cho rằng chính những quốc gia từng hoan nghênh Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden "nên tự xấu hổ vì đã lên án Israel".

Qatar sau đó đã phản bác ông Netanyahu, lên án những phát biểu của Thủ tướng Israel là "thiếu thận trọng" và là "những lời đe dọa rõ ràng về việc vi phạm chủ quyền quốc gia trong tương lai". Bộ Ngoại giao Qatar ra tuyên bố nhấn mạnh: "Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hoàn toàn nhận thức được việc văn phòng Hamas đặt ở Doha là một phần trong khuôn khổ các nỗ lực hòa giải của Qatar, vốn được thực hiện theo yêu cầu của Mỹ và Israel".

Ngày 9/9, Israel đã thực hiện các cuộc không kích táo bạo nhắm vào một cuộc họp của các lãnh đạo cấp cao Hamas tại Doha, Qatar khi họ đang thảo luận về một đề xuất do Mỹ bảo trợ nhằm đạt ngừng bắn và trả tự do cho con tin, hướng tới chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.