Theo Al Jazeera, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad al-Thani ngày 11/9 đã gọi cuộc không kích của Israel là "hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của Qatar và luật pháp quốc tế".

"Chúng tôi có quyền đáp trả cuộc tấn công trắng trợn này, và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết", ông Hamad al-Thani cho biết.

Trước đó, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Al Thani cũng kêu gọi các nước trong khu vực đưa ra một "phản ứng tập thể" với hành động của Israel.

"Chúng tôi hy vọng sẽ có hành động gì đó ý nghĩa nhằm ngăn chặn Israel tiếp tục hành vi bắt nạt này. Toàn bộ khu vực vùng Vịnh đang gặp nguy hiểm. Cuộc tấn công của Israel đã phá hỏng nỗ lực hòa bình ở Gaza và dập tắt mọi hy vọng giải cứu con tin", ông Al Thani nhấn mạnh.

Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad al-Thani (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Flash90

Theo giới quan sát nhận định, Qatar không có quá nhiều lựa chọn để đáp trả Israel, nhưng Doha có thể sử dụng các biện pháp ngoại giao và kinh tế để gây áp lực lên Tel Aviv.

"Qatar có thể rút khỏi vai trò trung gian mà họ đã đảm nhận trong nhiều năm qua. Nhưng động thái này chỉ thực sự hữu hiệu khi được Mỹ hậu thuẫn, bởi Thủ tướng Netanyahu dường như không quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn", bà Cinzia Bianco, thành viên Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu nói với Al Jazeera.

Trong khi đó, chuyên gia về Trung Đông Rashid al-Mohanadi cho rằng Qatar nên sử dụng đòn bẩy kinh tế để tạo áp lực lên Israel. "Qatar đang có hàng tỷ USD đầu tư tại châu Âu và Mỹ, qua đó buộc những quốc gia này phải đưa ra những biện pháp ngăn chặn Tel Aviv", ông Al-Mohanadi nói.

Một lựa chọn khác của Doha là kêu gọi Liên Hợp Quốc cô lập Israel về mặt ngoại giao. Theo dự kiến, một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an về cuộc tấn công của Israel sẽ diễn ra vào ngày mai.

Vào ngày 9/9, Israel đã thực hiện các cuộc không kích táo bạo nhắm vào một cuộc họp của các lãnh đạo cấp cao Hamas tại Doha, Qatar khi họ đang thảo luận về một đề xuất do Mỹ bảo trợ nhằm đạt ngừng bắn và trả tự do cho con tin, hướng tới chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.